Traditionell schnürt der Pfälzer Turnerbund seine glitzernden Geschenke bereits im November. Dem Appetizer „It’s Showtime“ folgt das „Rendezvous der Besten“.

Als sich die knapp 700 meist weiblichen Athleten bei der Siegerehrung von „It’s Showtime“ in Rodalben noch einmal dem Publikum präsentierten, gab es kein Halten mehr: Tosender Beifall und stehende Ovationen waren der Lohn für die zuvor dargebotenen Auftritte, die kreativen Choreografien und die insgesamt 44 sportlichen Darbietungen. Fast schon traditionell waren beide Veranstaltungstage in der TSR-Halle binnen weniger Tage ausverkauft. Insgesamt 2000 Zuschauer sind ein deutliches Statement – und ein Beleg dafür, dass die Turnvereine in der Südwestpfalz hervorragende Nachwuchsarbeit leisten.

Das Starensemble des TV Dahn war zwar nicht am Start, aber auch die 22. Auflage der Veranstaltung „It’s Showtime“ lebte von ihrer Kreativität und der perfekten Melange aus Tanz, Akrobatik und turnerischen Elementen. Diese Vielfalt übertrug sich auf die von den meisten Gruppen eigens für den Tag einstudierten Darbietungen, gespickt mit einigen Überraschungen.

Von „Radio Gaga“ bis zur „Alpengaudi“

Bei den Aktiven qualifizierte sich das siegreiche TGW-Team des SV Katzweiler mit einer Mischung aus Tanz, Garde und Bodenturnen für das „Rendezvous der Besten“ in drei Wochen in Ludwigshafen. Der Auftritt stand ganz im Zeichen der britischen Rockband Queen und ihren großen Hits wie „Radio Gaga“ oder „We will rock you“. Das Tanz-Team des SVK landete mit dem Thema „Auf hoher See“ auf dem dritten Platz. Mit erfrischenden Tanzelementen, garniert mit mutigen Hebefiguren, hatten die Tänzerinnen aus dem Lautertal „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“. Auch bei den Trios qualifizierte sich der SV Katzweiler mit seiner „Alpengaudi“ und drei feschen jungen Damen in Lederhosen. Turnerisch stark, haben sie mit Anton aus Tirol und DJ Ötzi schon reichlich früh am Abend auf ein „Prosit der Gemütlichkeit“ angestoßen und die Qualifikation für die „Show der Sieger“ gefeiert.

Am Sonntag nahm die Lateinformation der RPTU Kaiserslautern-Landau am Wettbewerb der „Gäste“ teil. Mit ihrer Lady-Gaga-Show „Born to dance“ landeten die Uni-Sportler hinter der DDC-Streetcrew (Neuhofen) und „Jump Attack“ (Mainz-Bretzenheim) auf einem hervorragenden dritten Platz.

Info

Der Wettbewerb „It’s Showtime“ gilt als Ergänzung zu den klassischen Wettkämpfen und ist eine der ganz wenigen Möglichkeiten für Gruppen aus dem Breiten- und Leistungssport, sich einmal im Jahr einem großen Publikum zu präsentieren. Da es seitens des Veranstalters nur wenige Vorgaben gibt, sind der Fantasie und Kreativität der Darbietungen keine Grenzen gesetzt. Als Show der Sieger bezeichnet der Pfälzer Turnerbund seine große Turn-Gala „Rendezvous der Besten“, die am 23. November ab 18 Uhr in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle stattfindet. Tickets kosten 19 Euro, für Kinder und Jugendliche 14 Euro. Kartenbestellungen sind online über die Homepage des Pfälzer Turnerbundes möglich: www.pfaelzer-turnerbund.de.