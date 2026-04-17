Der britische Film- und Musicaldarsteller Tim Curry wird am Sonntag 80 Jahre alt. Er genießt dauerhaften Kultstatus als Star der 1975 gedrehten „Rocky Horror Picture Show“.

Der Brite Tim Curry, der am Sonntag 80 Jahre alt wird, ist natürlich ein Mann. Und trotzdem eine Königin. Des Kultfilms nämlich. Also der Kunstgattung des „Camp“ – der überpointierten Verehrung einer grellen Trivial- und Pop-Kultur, die von ihrer Jüngerschaft ehrfurchtsvoll (und keineswegs abwertend) als Schund bezeichnet wird.

Der seit fünf Jahrzehnten ungeschmälerte Ruhm des Tim Curry gründet auf dem 1973 uraufgeführten Bühnen-Musical „Rocky Horror Show“ und seiner zwei Jahre später in die Kinos gelangten Verfilmung „The Rocky Horror Picture Show“. Das von Richard O’Brien ersonnene Opus will nicht passiv betrachtet sein, sondern muss er-, durch- und überlebt werden.

Den wenigen, die bis dato in betrüblicher Unkenntnis des Bühnen- wie des Kinostücks leben, sei der Genuss der kunterbunt-schwungvollen, bizarr-grotesken Parodie auf Musicals und klassische, also schundige Grusel- und Science-Fiction-Filme allerdringendst anempfohlen.

Hauptrolle, Dreh- und Angelpunkt: Tim Curry, der rohe Kerl mit den provozierend sinnlichen Lippen, angetan mit Strapsen und Netzstrümpfen, hochhackigen Stiletto-Schuhen und schwarzem Mieder über der flach behaarten Brust. Geschlechtslos und zugleich von aggressiv lüsterner Geschlechtlichkeit, wie sie herauskäme, wenn eine futuristische Porno-Queen einen testosteronstrotzenden Caravaggio-Jüngling ins Lotterbett zwingen würde.

Eine nüchterne Inhaltsangabe dieser munteren Attacke auf Geschmack und Moral ist schlechterdings nicht möglich. Es geht um ein Liebespaar, das eines Nachts eine Autopanne hat und in ein Schloss gerät. Dort haust eine Horde monströser Außerirdischer unter dem Kommando von Frank N. Furter. Diesen „süßen Transvestiten aus dem transsexuellen Transsylvanien“ verkörpert Tim Curry.

Er knistert vor Sinnenlust und Begierde wie eine Motte, die im Gaslicht verbrennt. Er stellt dem Einlass begehrenden Pärchen nach und leckt sich die knallrot überschminkten Lippen beim Betrachten des von ihm elaborierten Kunstwesens Rocky – kein Monster, sondern ein Muskelmann in neckischer Badehose.

Mit Ausnahme der zur Charakterdarstellerin gereiften Susan Sarandon und dem (ohnehin nur in einer Nebenrolle mit Motorrad vorfahrenden) Rocksänger Meat Loaf werden alle Darsteller der „Rocky Horror Picture Show“ bis heute ausschließlich mit diesem Film assoziiert.

Dabei hat Tim Curry – Sohn eines methodistischen Kaplans, Cambridge-Student und Mitglied der „Royal Shakespeare Company“ – so unterschiedliche Rollen wie den Schiffsarzt in „Jagd auf Roter Oktober“ (1990), den Kardinal Richelieu im Wettstreit mit den „Drei Musketieren“ (1993) und einen dubiosen Geschäftsmann in „Congo“ (1995) gespielt.

Im Verein mit den Muppets-Puppen gab er einen prachtvollen Seeräuberkapitän auf der „Schatzinsel“ (1996). Höchst einprägsam war sein Auftritt als Herr der Finsternis im Fantasy-Abenteuer „Legende“ (1985), unvergesslich der furchterregende Clown in der fürs Fernsehen produzierten Stephen-King-Verfilmung „Es“ (1990).

Im Juli 2012 hat ein Schlaganfall die Karriere von Tim Curry beendet. Die „Rocky Horror Picture Show“ läuft weiter mit unvermindertem Erfolg. Man muss unwillkürlich an Tim Curry und sein tapfer gemeistertes Schicksal denken, wenn Frank N. Furter mit blauen Lidern und tätowiertem Herzen auf dem Oberarm singt: „Ich will wiederkommen und bleiben.“