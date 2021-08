Die Rock-Highlights aus den 1970er und 1980er Jahren live von der Bühne: Dafür sorgte am Freitagabend die Coverband „Rock’s Finest“ auf der Bühne am Mackenbacher Waldstadion.

Die 300 Besucher hatten gemäß den Corona-Bestimmungen zwar alle Sitzplätze – doch als die Rock-Klassiker von Led Zeppelin, Queen, Bon Jovi, Peter Gabriel und vielen anderen die milde Abendluft erhitzten, hielt es nur noch wenige davon auf ihren Stühlen.

Die stimmgewaltigen Frontleute Svenja Meyer und Hagen Grohe überzeugten mit ihrem Gesang. Hagen Grohe gelang der Spagat von „Whole Lotta Love“ von Robert Plant als auch „Bohemian Rhapsody“ von Freddy Mercury ausgesprochen überzeugend. Svenja Meyer glänzte bei „Holding Out For a Hero“ von Bonnie Tyler oder „Fading Like a Flower“ von Rosette.

Neben den beiden Stimmen von Svenja Meyer und Hagen Grohe sorgten die Gitarre von Daniel Hinte, der Bass von Rainer Peters, Tobias Schmitz am Keyboard und Ralph Winter am Schlagzeug für den satten Band-Sound.

Doch der Abend war nicht nur musikalisch ein Gewinn: Nachdem der Veranstalter amp-events als auch die Band einen Spendentopf für die Flutopfer mit jeweils 150 Euro eröffnet hatten, zeigte sich auch das Publikum spendabel. Und so erhöhte sich der Geldbetrag durch die Besucher bis zum Ende des Konzerts auf 2018, 55 Euro.