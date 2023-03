Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist Sologitarrist der deutschlandweit bekannten Rockband „Epitaph“, Mitglied der wilden „Palz Gang“ und stand schon mit Größen wie Robert Cray auf der Bühne: der in Kindsbach geborene und seit vielen Jahren in Berlin lebende Ausnahmemusiker Heinz Glass. Nun weilt er für wenige Wochen wieder in der Pfalz und gibt gleich zwei Konzerte. Am Mittwoch war er im Glockencafé zu hören, am kommenden Sonntag am Gelterswoog. Ein Gespräch mit der Rockblues-Legende.

RHEINPFALZ: Wie man hört, machst du in Glan-Münchweiler Urlaub. Wie kommt’s denn dazu?

Glass: Kein Problem, wenn man aus Berlin kommt.