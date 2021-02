Die Reihe der Kulturlivestreams aus der Fruchthalle wird fortgesetzt mit zwei ganz unterschiedlichen Angeboten: Am Donnerstag, 25. Februar, 17 Uhr will das Rock-Trio Flesh n’ Bones die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Rocklandschaft vergangener Jahrzehnte nehmen. Und am Freitag, 26. Februar, 17 Uhr treten Violine, Viola und Cello unter dem Motto „Fantastische Gespräche“ in Dialog mit Flöte, Oboe und Bassklarinette.

Von Guns ’ Roses über Kenny Loggins bis hin zu Phil Collins: Mit einem abwechslungsreichen Rock-Programm meldet sich die Band Flesh n’ Bones aus dem Lockdown. Die drei Lauterer Musiker Nico Heyd (Gesang), Nils Sievers (Schlagzeug) und Patrick Andre (Gitarre) haben die Kreativpause genutzt und kehren nun in einer neuen Formation und mit neuen Klängen in die Live-Musik-Szene zurück.

„Man hört vier vernünftige Leute sich unterhalten“ – so beschrieb schon Goethe die Gattung des Streichquartetts. Noch lebendiger wird es, wenn auch Blasinstrumente mitreden können, und so steht der nächste Livestream in Kooperation mit dem Pfalztheater aus der Fruchthalle ganz im Zeichen solch geistreicher, musikalischer Unterhaltungen: Am Freitag treten Violine, Viola und Cello unter dem Motto „Fantastische Gespräche“ in Dialog mit Flöte, Oboe und Bassklarinette. Zur gepflegten Konversation erklingen neben Ludwig van Beethovens Trio für zwei Oboen und Englischhorn auch Claude Debussys „Six épigraphes antiques“ für Flöte und Streichtrio nach Gedichten von Pierre Louys. Ebenso „fantastisch“ sind das „Phantasy Quartet“ von Benjamin Britten für Oboe und Streichtrio sowie York Bowens außergewöhnliches „Phantasy Quintet“, für das der Brite die Klangfarben des Streichquartetts mit der sonst meist nur im Orchester eingesetzten Bassklarinette kombiniert. Es musizieren Katharina Hirsch und Enrico Peyronel (Oboen), Markus Sahm (Englischhorn), Simon Scheller (Bassklarinette) sowie Julia Haufe und Sumin Lee (Violinen), Ann-Katrin Klebsch (Viola) und Yejin Na (Violoncello). Als Flötistin und Moderatorin wirkt Katrin Lerchbacher mit.

Info