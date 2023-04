Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Monate ohne Power auf den Rockbühnen – das nagt an den Nerven vieler Fans. Aber einer neuen Konzertform sei Dank bekommt man hier und da wenigstens ein paar Live-Keulen ins heimische Wohnzimmer geschleudert. Am Samstag haben sich die Herren von Herzlos an das erste Livestream-Konzert ihrer Bandgeschichte gewagt. Und das quasi in ihrem „Wohnzimmer“ – dem Irish House.

Mit ordentlich Rock-Gewalt, einigen Überraschungen und null Publikum pfefferten die Lautrer ein Feuerwerk in Full HD in die Welt. Das mochte man sich vor Monaten noch kaum vorstellen: Da