Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern: Das ist das Ziel der World Robot Olympiad. Ein Vorentscheid für den Robotik-Wettbewerb fand diesmal in Kaiserslautern statt.

Konzentrierte Gesichter, das leise Surren von Elektromotoren und das Klicken von Legosteinen: Das Innovationszentrum 42 in Kaiserslautern verwandelte sich am vergangenen Samstag in eine Arena der Ingenieurskunst von morgen. Zum 14. Mal fand der Landeswettbewerb der World Robot Olympiad (WRO) in Rheinland-Pfalz statt – und feierte dabei eine Premiere am neuen Standort in der Westpfalz-Metropole.

Rund 40 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 22 Jahren waren in das ehemalige C&A-Gebäude und jetzige Innovationszentrum in der Eisenbahnstraße gekommen, um ihre autonom fahrenden Maschinen gegeneinander antreten zu lassen. Dass der Wettbewerb überhaupt nach Kaiserslautern fand, war einem glücklichen Zufall und bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken.

Der Wettbewerb passt sehr gut nach Kaiserslautern

„Mein Sohn Rui Miguel wollte im letzten Jahr teilnehmen, und wir mussten dafür extra nach Trier fahren“, erzählt Organisator Thomas Oliveira. „Daraufhin habe ich gedacht: Es kann nicht sein, dass unsere Kinder nach Trier, Haßloch oder Ingelheim fahren müssen, um teilnehmen zu können. Wir als Tech-Stadt müssen sowas anbieten. Und deshalb habe ich dann mit der Organisation gesprochen, um das Ganze nach Kaiserslautern zu holen.“

Dort stieß er auf offen Ohren. „Wir waren sofort begeistert“, meint Johannes Korz, Geschäftsführer der 42 Kaiserslautern GmbH. „Wir haben die Fläche, die WRO suchte einen Regionalpartner – das passte perfekt dank der Unterstützung der Handwerkskammer, die kurzfristig massive Wettbewerbstische baute und zur Verfügung stellte, konnten die Teilnehmer optimale Bedingungen vorfinden.

Die Herausforderung der diesjährigen Saison hat es in sich. Seit Januar tüfteln die Teams – bestehend aus zwei bis drei Personen – an ihren Robotern. „Wir haben uns seit Monaten zu Hause vorbereitet“, erzählt der 16-jährige Jonas Benner, der extra aus Bad Marienberg im Westerwald angereist ist. Sein Team kämpft mit der „Mosaikaufgabe“: Der Roboter muss per Kamera Farben erkennen und Steine präzise sortieren. „Das Schwierigste ist die Zeit. Der Roboter muss hocheffizient arbeiten, um alle Aufgaben autonom zu lösen“, erklärt der Nachwuchsprogrammierer.

Bei der Tagesaufgabe werden die jungen Programmierer besonders herausgefordert

Der Wettbewerb ist zweigeteilt: Neben der monatelang vorbereiteten Saisonaufgabe wartet am Wettbewerbstag die gefürchtete Tagesaufgabe. Diese wird erst vor Ort bekannt gegeben und zwingt die Teams dazu, ihre Programme am PC oder Tablet innerhalb weniger Stunden anzupassen.

„Hier zeigt sich, wer wirklich versteht, was er programmiert hat“, erläutert Thomas Oliveira. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Flexibilität, Kreativität und Problemlösungskompetenz. Ob Schüler vom Hohenstaufen-, Heinrich-Heine- oder dem Rittersberg-Gymnasium: Die lokale Robotik-Prominenz war stark vertreten.

Für das Innovationszentrum 42 war die World Robot Olympiad ein voller Erfolg. Die gemeinnützige GmbH, die erst im März vergangenen Jahres das 42 eröffnete, will die Forschungslandschaft der Stadt – von der Uni bis zu den Instituten – weiterhin greifbar machen und zeigte, dass dies in ihren Räumen wunderbar funktioniert.