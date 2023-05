Eine Auszeichnung für innovative Vorstellungskraft und den Mut, diese Ideen in die Wirtschaft zu bringen: Unter diesem Motto steht der Innovationspreis, der am Freitag zum 35. Mal an Firmen aus Rheinland-Pfalz verliehen wurde. Ein Preisträger stammt aus Kaiserslautern.

Den Innovationspreis in der Kategorie Kooperation sicherten sich die Unternehmen Robot Makers GmbH aus Kaiserslautern und die Köppl GmbH aus Saldenburg/Entschenreuth. Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert. Die beiden Firmen haben gemeinsam einen Nachrüstsatz namens „SelfDrive“ entwickelt, der es Betrieben ermöglicht, ihre bereits vorhandenen Arbeitsmaschinen nachträglich zu autonomen Robotern umzuwandeln. „Der Fachkräftemangel fördert die Automatisierung“, betont Geschäftsführer Karl Köppl der gleichnamigen GmbH.

Ausgestattet mit dem Nachrüstsatz, könnten Arbeiten wie Mähen, Mulchen, Kehren, Streuen, Reinigen und Säen automatisiert erledigt werden. Dabei arbeite der Betrieb weiter mit seinen vertrauten Maschinen, deren Einsatz er kenne und den er weiterhin seinen Bedürfnissen anpassen könne, erklärt Bernd Helge Leroch, Geschäftsführer bei Robot Makers. Eine weitere Erfolgsvoraussetzung sei, dass das System robust laufe.

„Wir Bayern haben ja nicht immer den einfachsten Charakter“, schildert Karl Köppl mit einem Augenzwinkern. Mit dem Team aus Kaiserslautern habe von Anfang an die Chemie gestimmt – dadurch habe die Kooperation so erfolgreich funktioniert.

Der Innovationspreis Rheinland-Pfalz wird jährlich vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, zusammen mit den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern, in mehreren Kategorien vergeben. Das Preisgeld beträgt insgesamt 60.000 Euro. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) überreichte den Preis im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer.