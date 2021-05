Robin Purdy hat schon viele dramatische und bedeutende Fußballspiele bestritten. Aber eine dieser Partien ist ihm unvergesslich geblieben. Ein Aufstiegsspiel zur A-Junioren-Bundesliga mit dem 1. FC Saarbrücken vor großer Kulisse beim SV Wehen Wiesbaden. Von den schönen Erinnerungen an diesen Auftritt zehrt der mittlerweile für den SV Morlautern spielende Fußballer noch heute.

Immer mal wieder klopfte der 1. FC Saarbrücken an das Tor zur Bundesliga. Was den Profis aus dem Herrenfußball letztmals in der Saison 1991/1992 gelang, nämlich der Aufstieg in das Oberhaus, ist bei den Jugendlichen der Blau-Schwarzen keine Seltenheit. Purdy, der in der Jugend eine steile Karriere hinlegte, war mit von der Partie. Der 27-Jährige spielte in der Jugend für den SV Mackenbach, SC Siegelbach, SG Blaubach-Diedelkopf, SV Thalexweiler und den 1. FC Saarbrücken. Für den FCS war er, wie auch für den FK Pirmasens, in der Regional- und Oberliga aktiv, bevor er zu Beginn der Saison 2016/2017 zum damaligen Verbandsligisten SV Herschberg wechselte.

Talentierter Eishockeyspieler

Es folgte eine Saison beim SV Steinwenden, bevor er in der Runde 2018/2019 zum Verbandsligisten SV Morlautern wechselte. Erleben konnte der bei der Firma Fritsch in Steinwenden Angestellte eine Menge in seiner Jugend, nicht nur als Fußballer. Denn auch im Eishockey war er erfolgreich, hatte sogar Angebote von arrivierten Nachwuchsteams.

Auf die Frage, ob er als junger Spieler Angebote von renommierten Fußballklubs wie dem SC Freiburg, der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Nürnberg angenommen hätte, antwortet Purdy: „Ich war froh, dass ich bei einem großen Klub untergekommen war. Das war kein Fehler, ich bereue nichts in meiner Laufbahn“, sagt der Abwehrspieler, der als 15-Jähriger bereits für die U15-Nachwuchsmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes in Trainingslagern aktiv war.

Auch Marco Pezzaiuoli, später auch Cheftrainer beim Bundesligisten TSG Hoffenheim, wollte sich die Qualitäten Purdys näher betrachten. In einem Jahrgang mit Shkodran Mustafi, Marc-André ter Stegen und Mario Götze spielte der Innenverteidiger in den Folgejahren auch in den höchsten deutschen Nachwuchsklassen.

Eine besondere Partie

Eine besondere – seine besondere – Partie war das Rückspiel im Kampf um den Aufstieg in die U19-Bundesliga 2010 in der Brita-Arena gegen den SV Wehen Wiesbaden, der zu dieser Zeit auch mit seinen Herren langsam im deutschen Profifußball ankam. In den Jahren 2007/2008 wurde innerhalb kürzester Zeit auf dem Gelände des Helmut-Schön-Sportparks ein Stadion errichtet, das für Zweitligaverhältnisse ausreichte. Das Fassungsvermögen betrug damals 12.566 Zuschauer und wurde zuletzt auf 15.000 erweitert.

Vor 12.000 Zuschauern

„Damals waren bei unserem Spiel 12.000 Zuschauer und sorgten für Sportfestatmosphäre“, erinnert sich Purdy an die Aufstiegspartie der U19 seines 1. FCS beim SV Wehen Wiesbaden. Das sei damals sein erster Auftritt vor großem Publikum gewesen. „So ein Spiel bleibt natürlich immer in Erinnerung“, fügt Robin Purdy an, der dieses Spiel, neben einer Jugendpartie gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal, als eines der wichtigsten seiner Laufbahn bezeichnet.

Nachdem bereits das Hinspiel knapp mit einem Tor Unterschied verloren gegangen war, stand das Team aus der saarländischen Hauptstadt unter enormen Druck. „Es stand viel auf dem Spiel“, erinnert sich Purdy. Am Ende sollte es trotz großem Kampf nicht reichen. Ebenso wie im Hinspiel unterlagen die Saarbrücker knapp. Damit mussten sie ihren Traum vom Aufstieg in die Bundesliga begraben. Diese Partie bleibt bis heute eine der schönsten Erinnerungen in Purdys Karriere, auch wenn sie mit einer Niederlage endete.

Auf dem Sprung zu den Profis

Im Folgejahr reichte es dann doch zum Aufstieg für die A-Junioren des 1. FCS. Purdy schnupperte gar am Profifußball beim 1. FC Saarbrücken, stand in einer Partie in der Dritten Bundesliga im Kader. Danach entschied sich Purdy dann aber gegen den Profifußball, baute sich ein zweites Standbein auf. Statt einer Profikarriere beim FC Homburg wollte er beim FK Pirmasens Fuß fassen, konnte dann aber Training und Arbeit nicht mehr in Einklang bringen.

Nach jeweils kurzer Verweildauer beim SV Herschberg und SV Steinwenden schloss er sich dem SV Morlautern an. Eine wichtige Rolle bei diesem Wechsel spielte Purdys gutes Verhältnis zum Morlauterer Trainer Daniel Graf, der große Stücke auf den zuverlässigen Verteidiger hält.

Steckbrief

Geboren: 2. 9. 1992 in Landstuhl Bisherige Klubs: SC Siegelbach, SG Blaubach, SV Thalexweiler, 1. FC Saarbrücken (25 Spiele in U17-Bundesliga), SV Mackenbach, FK Pirmasens , SV Herschberg, SV Steinwenden, SV Morlautern. Erfolge: U19-DFB-Pokal-Viertelfinale mit Saarbrücken nach 5:4 gegen Borussia Dortmund, Aufstieg in Landesliga mit dem FK Pirmasens II.

Die Serie