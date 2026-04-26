Ro und Alec Gebhardt hatten am Samstag zu einer hochklassigen Saitenreise mit Jazz in die Friedenskapelle Kaiserslautern geladen.

Angekündigt als Band Time Travellers sollte es ein verschlungener Pfad zu ausgewählten Titeln des Jazz werden. Es gab es viel Neues zu entdecken. Das Konzert beginnt mit Antônio Carlos Jobims „Wave“ mit pulsierende Gitarrenläufen. Dazwischen werden die Saiten perkussiv bearbeitet, während der Bass mit hoher Geschwindigkeit soliert und technische Finessen bis zum Akkordspiel nutzt. Dann wieder macht die Gitarre waghalsige, jazzige Eskapaden. Dazwischen blitzt immer wieder das „Wave“-Thema auf.

So erzeugt das kongeniale Vater-Sohn-Duo aus Bexbach ( Saarland) gemeinsam it den Besen des Schlagwerkers eine Klangkulisse von sanftem Wellensäuseln bis hin zum Wellenbrechen in der Brandung. Das scheint nicht genug, denn die Akustikgitarre fordert das Schlagzeug rhythmisch heraus, bevor die Combo im letzten Drittel grandioses Timing bei vertrackter Rhythmik beweist. Allein dieser erste Titel verdeutlicht die hohe musikalische Qualität.

Oliver Strauch, Saarbrücker Musikprofessor, spielt bei den Time Travelers das Schlagzeug. Foto: Isabelle Girard de Soucanton

Die Grundlage liefert der Kopf der Combo. Roland Gebhardt hat Gitarre sowie Arrangement- und Kompositionstechnik im Bereich Jazz studiert und ist Dozent an der Musikhochschule Saarbrücken. Er ist auch bekannt durch seine Projekte für Big Band, Funk und Soul. Sohn Alec Gebhardt. Jahrgang 2007, ist der deutsche Jazz-Nachwuchs, und Preisträger am E-Bass. Er musiziert seit der Kindheit. Sein Spielniveau ist außergewöhnlich, seine Performance unaufgeregt, oft mit einnehmendem Schmunzeln zwischen schwierigen Passagen. Gastdrummer Oliver Strauch ist ein Jugendfreund und Professor an der Saarbrücker Musikhochschule.

Wir springen mit betont schnellem Jazz à la Charlie Parker in die 50er Jahre. Die Combo präsentiert die E-Gitarre mitten im Publikum, lässt die Finger direkt vor deren Nasen fliegen. Die Musiker treiben sich gegenseitig nach vorne. Das Tempo wird schneller. Zeitweise verlieren die Zuhörer die Orientierung bei der Fülle an Melodielinien, die in hoher Geschwindigkeit durch den Raum fliegen. Nicht aber die Musiker, die sich an markanten Stellen wie von Zauberhand perfekt auf den Punkt treffen.

Meister im Hybridspiel

Im nächsten Stück zeigen Gitarre und Bass aberwitzige Fingerfertigkeit. Die unisono gespielten Fingerläufe der beiden Saitenprofis sind umwerfend und faszinieren immer wieder durch ihre Perfektion bei gleichzeitiger Komplexität. Der Gitarrist Ro Gebhard ist absoluter Meister im Plektrum- und Hybridspiel der rechten Hand.

Sprung in ein anderes Genre: Aus dem Kontakt mit einem Pianisten ist der „Tango de Ro“ entstanden. Die Akustikgitarre wird mit der akzentuierten Rhythmik von Bass und Drums begleitet. Der Gitarrist agiert mit geschlossenen Augen, versunken und doch gefangen von der Spielfreude.

Gemeinsamer Fingerspurt

Im nächsten Genre-Sprung landen wir auf dem Highway im 7/8 Takt mit dem Thema von „Route 66“. Auch hier wird ein völlig eigenes Ding präsentiert, aber der Zugang für den Hörer ist deutlich einfacher. Noch mehr Laune macht „Sir Duke“ (Stevie Wonder). Im gemeinsamen Fingerspurt über das Griffbrett beweisen Vater und Sohn nochmals perfekte Abstimmung und hohes musikalisches Können. Dazu legt die Gitarre herrliche Voicings rein und lässt die Akkordfolgen auf dem gesamten Griffbrett turnen. Was für ein Spaß!