Trickdiebinnen haben die Notlage einer Frau im Stadtgebiet von Kaiserslautern ausgenutzt und mehrere Tausend Euro erbeutet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach sprach eine Unbekannte die 62-Jährige an einer Bushaltestelle in ihrer Landessprache an und gab vor, sie zu kennen. Sie kannte Details aus dem Leben der Frau, darunter die schwere Erkrankung eines Familienmitglieds. Die Täterin bot ein Ritual an, das Glück und Gesundheit bringen soll.

Die Frau ging darauf ein. Die Unbekannte verlangte dafür Gegenstände aus der Wohnung, darunter Bargeld. Nach dem vermeintlichen Ritual fehlte das Geld. Die beiden Frauen hatten die Wohnung bereits verlassen. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe, nach Angaben der Polizei ermittelte die Kripo.

Die mutmaßliche Haupttäterin wird als etwa 55 bis 60 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hatte laut Polizei kurze schwarze Haare, war stark geschminkt und trug lange, spitze Fingernägel. Sie sprach akzentfrei Russisch und trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen weißen Schal. Die zweite Frau war etwa 46 Jahre alt und ebenfalls 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie hatte lange Haare zu einem Zopf geflochten und sprach Russisch mit Akzent. Sie trug eine dunkelgraue oder grüne Jacke, Jeans und weiße Sportschuhe.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die die Verdächtigen im Stadtgebiet gesehen haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-13312 melden.