Was am Wochenende in und um Kaiserslautern wichtig war.

Den Weihnachtsbaum im Wald selbst aussuchen und schlagen? Diese Gelegenheit lassen sich am Samstag viele Erwachsene mit ihren Kindern nicht entgehen. Bei knackiger Kälte führt der Weg hinter dem Stiftswalder Forsthaus in ein kleines Winterparadies.

Wie soll die Zukunft Kaiserslauterns aussehen, welche Weichen gilt es zu stellen, um Wirtschaft und Wissenschaft vor Ort zu stärken? Diesen und anderen Fragen stellten sich die offiziell bestätigten OB-Kandidaten am Freitag in der Fruchthalle.

Wohin im Ernstfall? Was, wenn es tatsächlich den befürchteten großräumigen und längeren Stromausfall gibt, die Heizung in den eigenen vier Wänden kalt bleibt? Wie die Katastrophenschutzstruktur aussehen kann, war am Samstag in Rodenbach Thema.

Die Stadt Ramstein-Miesenbach beabsichtigt, ihr Congress Center (CCR) weiter energetisch zu sanieren und Maßnahmen zur Barrierefreiheit zu erledigen. Erste Ingenieurleistungen hat der Stadtrat nun vergeben.

Die Serie „Wilde Nachbarn“ beschäftigt sich mit Amseln: Selten sind derzeit singende Amseln zu hören. Wer mag schon an kalten Tagen die Natur mit seinem virtuosen Gesang verzaubern? Eher machen die mitunter etwas zänkischen Vögel auch jetzt bei Erregung und drohender Gefahr durch Gezeter auf sich aufmerksam.