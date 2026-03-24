Vier Bands und ein Schulchor standen bei der neunten Rittersberg Bandnight auf der Bühne. Schüler und Lehrer brachten mit einem bunten Musik-Mix Stimmung in die Turnhalle.

Viel Energie und Leidenschaft boten die Gruppen von drei verschiedenen Schulen dem ausgelassen mitgehenden Publikum in der Turnhalle des Gymnasiums am Rittersberg. Den Auftakt machte „Chorlorado“: Die 30 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben am Rittersberg-Gymnasium performten gekonnt die weltberühmte Pink-Floyd-Nummer „Another brick in the wall“ – unterstützt vom Gitarrensound der Lehrerband „Knight Club“. Danach präsentierten „The Rocking Knights“ – die Schülerband des Gastgebers – eine Mischung aus kraftvollen Songs und ruhigeren Tönen. Besonders der von Daniel Lu komponierte Song „Glitchin’ through Reality“ wurde stürmisch gefeiert.

2027 findet die zehnte Bandnight statt

Anschließend setzte die Lehrerband „Knight Club“ musikalische Akzente mit ausgewählten Songs aus den Bereichen Funk, Pop und Rock. Rockig ging es dann auch weiter mit „Lehrgut“ – so der Name der Lehrerband des Hohenstaufen-Gymnasiums, die mit kraftvollem Sound überzeugte und die Besucher zum Mitmachen animierte. Erstmals zu Gast war die Mittelstufenband „Breaktime Beats“ des Reichswald-Gymnasiums Ramstein. Als letzte Formation des Abends brachte sie mit Klassikern aus Rock und Pop noch einmal gute Laune in die Halle.

Für die Licht- und Tontechnik zeichneten die Veranstaltungstechniker des Rittersberg-Gymnasiums und des Hohenstaufen-Gymnasiums in Zusammenarbeit mit der Firma Eventech Pro verantwortlich – auch dank großzügigem Sponsoring, sagte Matthias Kurz, der neben seiner musikalischen Beteiligung die Gesamtleitung der Veranstaltung innehatte. Alle Beteiligten blickten bereits erwartungsvoll auf das zehnte Jubiläum der Bandnight im kommenden Jahr.