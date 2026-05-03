Die Zeit der Gaukler, Rittersleut und Burgfräuleins war gekommen: Die Gartenschau wurde am langen Wochenende zur Bühne für alle Fans des Mittelalters. Das kam gut an.

Mit 29 Verkaufsständen und fünf zeitgenössischen Lagern war der dreitägige mittelalterliche Markt auf der Gartenschau bereits am ersten Maitag ein echter Anziehungspunkt. Bei geradezu vorsommerlich warmen und sonnigen Temperaturen herrschte auf dem Weg über die Brücke zum Neumühlepark von Beginn an ein reges Kommen und Gehen.

Auffallend zahlreich waren Eltern mit Kinderwagen an diesem Tag im Park unterwegs. Die größeren Kinder kamen erkennbar gespannt, was sie auf der Gartenschau außer ihren beliebten Spielstätten und den Dinos an weiteren Attraktionen erleben würden. Ein Knirps war anscheinend direkt fündig geworden. Ein handgeschnitztes Schwert aus Holz triumphierend in der rechten Hand schwingend, strebte der kleine Ritter dem Ausgang zu.

Der Mittelaltermarkt hatte für kleine wie große Besucher tatsächlich Spannendes zu bieten. Unmittelbar hinter dem Eingang zum Park faszinierte bereits der erste Stand. Ein Händler aus Spanien hatte eine Auswahl an Schmuck- und Dekorationsteilen mitgebracht. An den mit farbenfrohen Schlangen und Drachen prall gefüllten Körben blieben viele Besucher ebenso hängen wie an dem Schießstand mit den Flaschenkorken, den der Händler daneben aufgestellt hatte.

Mamas und Papas basteln, die Kinder futtern Hähnchen-Dinos

In einer mobilen Kleinholzwerkstatt zwischen den Blumenbeeten saßen Papas und Mamas, konzentriert damit beschäftigt, aus schlichten Holzstangen Kreatives zu gestalten: sägen, schnitzen, spalten und dann bauen. Wenige Schritte weiter weckte die Einkaufsgasse Lust am Stöbern. Schmuckstücke, aus Baumteilen gefertigte Schalen und Platten, dazu Körbe mit Schwertern und Dolchen hatte ein Händler mitgebracht. „Nur anschauen erlaubt“ und „wer kämpft der kauft auch“, verkündeten schriftlich die Warnungen.

Köstlichkeiten zum Essen vor Ort oder zum Mitnehmen hatten verschiedene Aussteller ebenfalls mitgebracht. Da waren beispielsweise Variationen von Edelsalami und Honigwein aus Donaueschingen geboten und – bei Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen gefragt – gebratene Dinos aus Hähnchenfleisch.

Im Umfeld der Bühne, wo im Laufe des Nachmittags Ranunculus ihre Saiten und Pfeifen erklingen, dazu Spielmann Mikarus seine Melodeyen über die Gassen schweben ließ und Kasper der Gaukler die Besucher unterhielt, hatten außer den Händlern auch andere mittelalterlich gewandete Menschen ihre Lager aufgeschlagen. Die weißen Zelte hatten sie geöffnet, ein Blick ins Innere, auf Betten und auch Kochgelegenheiten war ausdrücklich erlaubt.

Am Selfie-Point einmal selbst wie ein Burgfräulein fühlen

Manuel Sommerhalter, der sich zusammen mit seiner Familie dort niedergelassen hatte, erlebte zwar die Gartenschau, nicht aber einen Mittelaltermarkt in Kaiserslautern zum ersten Mal. Als Mitglied der „Zeltengemeinschaft“ war er bereits vor Jahren mit seiner Familie hier mit der „Legende“ zu Gast. Nicht nur er, sondern auch das „Pack“ aus Zweibrücken schwärmte von dem Standort auf der Gartenschau. Als Reisende ohne festen Standort oder Regeln genießen sie ihre Zeit ebenso wie die Wikinger, die am Wochenende in der Nachbarschaft ihren Herd zum Grillen aufgebaut hatten und seit Jahren auf verschiedenen Märkten unterwegs sind.

Im Neumühlepark wurde gerutscht, geturnt, geklettert und mit nackten Füßen in der Lauter geplanscht. Trotzdem war dort nicht alles so wie immer. Während mancher Erwachsener wie gewohnt für die Liege ein schattiges Plätzchen suchte und fand, forderten Michel, Josch und Sören von den „Waldrittern Schwarzbachtal“ auf der Wiese gegenüber dem Minigolf-Platz Kinder zur „Challenge“ – zum Kampf – heraus, was von diesen immer wieder gerne angenommen wurde.

Nicht wirklich üppig bestückt, für Damen des Hier und Heute aber trotzdem hochinteressant, lud da noch ein „Selfie Point“ dazu ein, auf dem Mittelaltermarkt wenigstens für ein paar Minuten in ein zeitgemäßes Gewand zu schlüpfen und sich darin fotografieren zu lassen. Ein Angebot, das Frau unter den Augen ihrer Lieben sehr gerne annahm – bevor die Familie dann wieder dem Ausgang zustrebte und damit aus der Welt der Ritter und Burgfräuleins zurück ins Hier und Heute fand.