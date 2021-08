Dass der Caritasverband der Diözese Speyer dem sozialen Engagement der Pfarrei Maria Schutz den mit 1000 Euro dotierten Nardini-Preis 2020 zugesprochen hat, war für Rita Willems eine große Überraschung. Pfarrer Klaudiuz Okon, zuständig für die karitative Arbeit in der Pfarrei, hatte sie bereits vergangene Woche über die Auszeichnung informiert. „Ich habe mich riesig darüber gefreut.“

Wöchentlich organisiert Rita Willems mit einem fünfköpfigen Helferteam die Brotausgabe im Pfarrhaus im Osten der Stadt. Von Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr, halten sich die Frauen im Wechsel an der Pforte des Pfarrbüros bereit, Bedürftigen, die anklopfen, eine Mahlzeit auszuhändigen. Mit Brot, Wurst und Käse sind die Tüten gefüllt. Bis zu 30 Personen suchten die Brotausgabe auf und seien dankbar für die Lebensmittel. „In der Corona-Zeit ist die Nachfrage gestiegen.“ Manchem, der seine tägliche Mahlzeit abhole, sehe man seine Bedürftigkeit an. „Brot und Backwaren erhalten wir von der Tafel in Enkenbach, Wurst und Käse kaufen wir zu“, erläutert Rita Willems.

In der Kirche getauft

Zur Pfarrei Maria Schutz hat die 74-Jährige, die den Weg von ihrem Wohnort auf dem Bännjerrück zur ehemaligen Klosterkirche in der Bismarckstraße nicht scheut, eine besondere Beziehung. „Ich wurde in der Kirche getauft, bin dort zur Kommunion gegangen und habe in Maria Schutz geheiratet.“ Als Mitglied im Gemeindeausschuss und im Pfarrgemeinderat der Pfarrei kennt sie sich aus und weiß, wo in der Pfarrei der Schuh drückt. Engagiert in der Frauengemeinschaft der Katholischen Frauen Deutschlands (KFD), fertigt sie in Gesellschaft Handarbeiten, die zur Unterstützung von sozialen Projekten vor Ostern und Weihnachten zum Kauf angeboten werden.

Zusammen mit ihrem Team freut sich Rita Willems, dass die Brotausgabe, eine Tradition, die die Franziskaner-Minoriten 1927 im damaligen Kloster Maria Schutz ins Leben riefen, bis heute Bestand hat und fortgeführt wird. Der Geldpreis in Höhe von 1000 Euro tue der Brotkasse gut. Längst nicht für alle Menschen sei der Tisch täglich gedeckt, erinnert sie an Not und Armut in der Wohlstandsgesellschaft.