Enormen Andrang verzeichnete am Samstagvormittag die Eröffnung eines Manga-Geschäfts in der Marktstraße. Vom Geschäft fast an der Ecke zur Schneiderstraße zog sich eine teils dicht gedrängte Menschenschlange bis zum Eiscafé Dolomiten. Freunde von japanischen Anime können in der neue Filiale von „Manga Mafia“ alles rund um ihre Lieblingsidole aus der Manga-Szene erwerben. Den ersten 100 Besuchern hatte das Geschäft über soziale Medien ein Gratispaket mit Fan-Artikeln an der Kasse versprochen, was sicherlich die Nachfrage angekurbelt hatte. Einige der Kunden kamen entsprechend ihrer geliebten Fantasy-Figuren verkleidet zum Einkauf in das neue Geschäft.