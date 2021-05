Der Wertstoffhof bei der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) war einige Zeit zu. Seit Dienstag nach Ostern ist er wieder geöffnet. Die ZAK hat ein System entwickelt, wie sie in der Corona-Krise die Kapazitäten steuern kann. Das ist auch nötig, denn die Anlieferungen nehmen überhand.

Die Abfallentsorgung sei systemrelevant, die ZAK stelle sicher, dass es bei der Leerung der Tonnen beim Bürger keine Einschränkungen gebe, betont ZAK-Vorstand Jan Deubig. Beim Wertstoffhof sehe das etwas anders aus. Gleichwohl sei er wieder geöffnet worden, aber mit Einschränkungen. „Der Wertstoffhof ist öffentlicher Raum, hier gelten die Regeln des Abstandsgebotes und der Personenbegrenzung“, betont der Vorstand.

Das bedeutet im Klartext, dass auf jede der beiden Ebenen des Wertstoffhofes nur drei bis vier Autos dürfen, dass nicht mehr als zwei Personen den Wagen oder Hänger entladen dürfen, wobei Kinder im Auto zu warten haben, und dass alle Leute Abstand halten müssen.

Damit die Regeln eingehalten werden können, hat Deubig einen Buchungsplan eingeführt. Wer im Wertstoffhof etwas anliefern möchte, kann sich im Internet anmelden. Wer kein Internet hat, kann bei der ZAK anrufen und telefonisch einen Termin vereinbaren. Die Anlieferung ist in Zwei-Stunden-Zeitfenster eingeteilt, für jedes Intervall dürfen sich 45 Anlieferer anmelden. Bis zu 200 Anlieferungen pro Tag seien so möglich, nicht gravierend viel weniger als die 250 bis 300 Anlieferungen, die es vor Corona an Durchschnittstagen gegeben habe.

Zwei Wochen ausgebucht

Die Buchungen sind dennoch schon zwei Wochen im Voraus belegt. Das hänge damit zusammen, dass viele Leute wegen Corona zu Hause waren und viel Zeit für Gartenarbeit oder Kellerentrümpelungen hatten. Die Wagen beim Anliefern seien voll bis unters Dach mit einem bunten Sammelsurium an Abfällen, die auf den Wertstoffhof dürfen. Das geht sogar so weit, dass sich Leute jeden Tag einen Termin für den Wertstoffhof geholt haben. Das sei nun auf zwei Buchungen pro Woche beschränkt worden. Zudem stelle der Wachmann an der Einfahrt zur Zufahrtsstraße der ZAK sicher, dass nur Leute kommen, die auch einen Termin haben. „Wer ohne Anmeldung kommt, wird weggeschickt“, betont Deubig.

Die Anlieferungen zu steuern, ist laut Deubig auch geboten, weil es vor der vorübergehenden Schließung des Wertstoffhofes zu einem schweren Unfall auf der Bundesstraße kam. Die Wagen hätten bis zur Bundesstraße gestanden, dort sei ein Lastwagen in ein Verkehrssicherungsfahrzeug gerauscht. Die ZAK müsse darauf achten, dass Staus nicht zu lange werden.

Aber das ist schwierig. Trotz der Termine, die vergeben werden, sind lange Autoschlangen zu beobachten. Wenn beispielsweise im Zeitfenster von 8 bis 10 Uhr alle Anlieferer um 8 oder um 10 Uhr kommen, seien lange Staus garantiert, sagt Deubig. Das lasse sich aber vermeiden, denn die ZAK-App, die Auskunft über die voraussichtliche Wartezeit gibt, sei nach wie vor aktiv. Hier könne jeder reinschauen und sich danach orientieren. Zumal keiner, der einen Termin habe, weggeschickt werde. Alle kämen dran. Umso weniger kann der Vorstand die Beschwerden und teils üblen Beschimpfungen verstehen, die die ZAK von Bürgern derzeit erhält.