Was am Mittwoch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Die Bauarbeiten zur Neuen Stadtmitte stoßen bei den ansässigen Gewerbetreibenden auf Kritik. Sie hätten sich eine Unterteilung der Baustelle in einzelne Abschnitte gewünscht. Mit einer Bauzeit von 1,5 Jahren sehen sie manche Existenz gefährdet.

Forscher des ITWM arbeiten an einer Risikomodellierung, die Gesundheitsämtern als Entscheidungshilfe bei Pandemien dienen kann. Dabei haben die Forscher unter anderem Gesundheitsämter während der Corona-Zeit begleitet.

Alte Liebe rostet nicht: Alfred Becker fährt eine feuerrote Corvette. Er erzählt, wie er sich das Schmuckstück bei einem USA-Urlaub ausgesucht hat – und warum es deswegen Krach mit der damaligen Freundin gab...

Das Hospiz ist die letzte Station. Ein Ort, an dem Schwerstkranke vom Leben Abschied nehmen können. Dennoch ist dort auch Raum für Geselligkeit, und sogar heitere Momente gehören dazu.

Die Waldschnepfe gilt als Sonderling unter den Watvögeln, sorgt aber dafür, dass vor allem ältere Jäger und Jägerinnen bei dem Ausdruck „Schnepfenstrich“ glänzende Augen bekommen. Eingang ins Pfälzische hat die Schnepfe ebenfalls gefunden.