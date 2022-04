Südwestderby im zweiten Anlauf. Am Mittwoch findet das Nachholspiel zwischen der U19 des 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken statt. Anpfiff ist um 18 Uhr auf Platz vier des Fritz-Walter-Stadions.

Vor zehn Tagen musste die Begegnung aufgrund des extremen Schneefalls kurzfristig abgesagt werden. Tabellarisch hat sich in der Bundesliga Süd/Südwest seitdem wenig verändert. Abstiegskonkurrent Stuttgarter Kickers verlor sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 1:3 und liegt in der Tabelle weiter zwei Punkte hinter dem FCK, der nach wie vor über dem Strich steht. Zwischen beiden Mannschaften rangiert der FC Astoria Walldorf, der ebenfalls am Mittwoch sein Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim bestreitet. Nach oben hin hat Kaiserslautern noch Tuchfühlung zum FC Ingolstadt und dem 1. FC Heidenheim.

Für Lautern-Trainer Alexander Bugera hat sich die Marschroute vor dem wichtigen Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken auch zehn Tage später nicht geändert: „Saarbrücken ist bereits abgestiegen, wird aber alles daran setzen, uns in diesem Derby zu ärgern. Wir wissen aber um unsere Qualitäten. Und wenn wir diese auf den Platz bringen, wird es schwer, uns zu schlagen.“ Eigentlich war geplant, der Mannschaft über die kompletten Osterfeiertage freizugeben. Wegen der Spielverlegung stiegen die Roten Teufel aber bereits am Ostermontag wieder ins Training ein, um sich optimal auf das Derby einzustellen.

Personell kann der FCK wieder auf die Dienste von Drini Miftari und Pharis Petrica zählen. Offensivspieler Shawn Blum befindet sich erst im Aufbautraining und wird noch nicht zur Verfügung stehen.