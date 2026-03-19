Die Pleite in München vergessen, Borussia Mönchengladbach distanzieren, darauf hofft der FCK-Nachwuchs. Doch der Gegner ist schwer auszurechnen.

Für die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern heißt es nach der bitteren Niederlage in München: aufrappeln und nach vorne schauen. Die Partie am Sonntag (11 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach könnte dabei zum echten Richtungsweiser werden. Erst einen Monat ist es her, da feierte die U19 des 1. FC Kaiserslautern noch einen spektakulären 3:2-Sieg auf dem Fohlencampus. Eine frühe Unterzahl, zwei Elfmeter – aber der Sieg war den Pfälzern nicht zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Eimen Baffoun bestätigte damals mit dem Erfolg die Leistung aus der Vorwoche gegen den FC Bayern München (2:0-Sieg) und entwickelte sich in den folgenden Wochen zu einem der stärksten Teams der Gruppe C. Die Partie markierte damit auch den Beginn eines Wandels: weg vom Außenseiter hin zum Mitfavoriten.

Nun könnte das Rückspiel gegen die Fohlenelf erneut entscheidend werden. Nach der 2:3-Niederlage in München wird es aber diesmal darum gehen, schnell wieder in die Spur zu finden und vor allem Moral zu zeigen. „Am Dienstag hat man im Training schon gemerkt, dass die Niederlage noch unfassbar weh tut“, berichtet Baffoun. „Aber die Sinne sind jetzt geschärft. Die Mannschaft ist sich bewusst, dass wir noch lange nicht durch sind.“

Vorsprung auf Platz fünf wahren

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Bedeutung der Partie: Bei einer Niederlage gegen die Borussen am kommenden Sonntag und einem Sieg von Hannover 96 könnte das Rennen um die Achtelfinalplätze wieder deutlich enger werden. Noch beträgt der Abstand auf den Fünftplatzierten komfortable sechs Punkte – doch schon bei drei Zählern wird das Eis spürbar dünner.

Aber auch der kommende Gegner aus Gladbach ist unter Zugzwang. Die Fohlenelf liegt aktuell punktgleich mit den Roten Teufeln an zweiter Stelle. Die letzten Spiele der Borussen verliefen durchweg knapp: In München rettete die Elf mit einem späten Treffer noch ein 3:3, gegen Hannover sammelte das Team einen glücklichen Zähler (1:1) und auch der 2:1-Sieg gegen den Berliner AK fiel denkbar knapp aus. Die bislang einzige Ligapleite kassierte die Fohlenelf allerdings im Hinspiel gegen Kaiserslautern. Nur ein weiteres Spiel verloren die Borussen noch in diesem Jahr – und das beim SC St. Tönis. Mit einer 0:1-Niederlage schieden die Borussen dort aus dem Verbandspokal aus.

Wer spielt eigentlich?

Das Problem bei der Fohlenelf: Als Gegner weiß man nie so richtig, wer nun auf dem Feld steht. Immer wieder rücken Spieler zwischen U19, U23 und Profikader hin und her. So etwa Wael Mohya, der im Hinspiel gegen Lautern zwar in der Startelf stand, aber auch schon einige Partien bei den Profis bestritten hat – unter anderem traf er beim 1:4 gegen den FC Bayern München. Gleiches gilt für Iaia Danfa, der allerdings für die U23 immer öfter auf Torejagd geht. „Das ist wirklich Woche für Woche unterschiedlich bei denen“, erklärt Baffoun.

Konstanter ist die Lage da im eigenen Kader – wenn auch nicht ganz ohne Ausfälle. Marvin Yüsün fehlt weiter verletzungsbedingt. Zudem muss der FCK auf Linus Tautenhahn und Samet Acar verzichten – das allerdings aus erfreulichen Gründen. Tautenhahn darf nach seinem Startelfdebüt vergangene Woche erneut zur U21, während Acar zur türkischen Nationalmannschaft reist.

Bedeutung größer als im Hinspiel

Die Ausgangslage ist also im Vergleich zum Hinspiel sowohl personell als auch strukturell eine andere – die Bedeutung aber wohl noch größer: Für beide Teams geht es nicht mehr nur um erste Weichenstellungen, sondern um eine möglichst gute Position im Rennen um die K.o.-Plätze. „Mit einem Sieg kann man schon einen sehr großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen“, sagt Baffoun.