Die U17 des 1. FC Kaiserslautern steht am Sonntag (13 Uhr, Sportpark Rote Teufel) gegen Eintracht Frankfurt vor einem wegweisenden Duell im Abstiegskampf. Die erschwerten Bedingungen aufgrund von Corona-Ausfällen will Trainer Bergemann-Gorski nicht als Ausrede zählen lassen und will gegen einen verunsicherten Gegner wichtige drei Punkte einfahren.

Nach der 4:5-Niederlage in Freiburg gilt es für die Roten Teufel wieder an die bestechende Form seit Jahresbeginn anzuknüpfen. Zuvor hatten die B-Junioren drei Partien in Folge gewonnen und sich im Abstiegskampf der Bundesliga Süd/Südwest zurückgemeldet. Die Bedeutung der anstehenden Begegnung wird mit einem Blick auf die Tabelle deutlich. Bei noch drei verbleibenden Partien steht die Frankfurter Eintracht auf dem rettenden 14. Tabellenplatz und hat zwei Punkte Vorsprung auf den FCK.

„Wir müssen unsere Leistung der letzten Wochen abrufen, dann müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken“, kündigt Trainer Max Bergemann-Gorski an. Aufgrund mehrerer Corona-Infektionen müssen die Lauterer jedoch auf drei Stammspieler verzichten. „Wir haben uns in die Situation gebracht, eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben, und die wollen wir auch trotz dieser Widrigkeiten nutzen“, lässt Bergemann-Gorski keine Ausrede zählen.

Die SGE schätzt der 27-Jährige als spielstarke Mannschaft ein, die aufgrund der Tabellensituation jedoch verunsichert agiert und genügend Schwachpunkte zum Ansetzen liefert. „Wir werden mit einer Mischung aus hohem Anlaufen und schnellem Umschaltspiel den Gegner vor Probleme stellen“, erklärt der Cheftrainer die taktische Herangehensweise.