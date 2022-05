Wer Kammermusik für Streichinstrumente live erleben will, der kann die Chance beim Schopfe packen und an der RHEINPFALZ-Verlosung teilnehmen. Es gibt fünf mal zwei Karten für das zweite Ensemblekonzert mit Mitgliedern der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern am Sonntag, 22. Mai, 11 Uhr, im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios Kaiserslautern zu gewinnen.

Für Streichinstrumente sind in der Vergangenheit zahllose Kammermusikwerke geschrieben worden. Kein Wunder, denn sie sind nicht nur wandlungsfähig und virtuos zu spielen, ihr Klang harmoniert auch besonders gut miteinander. In diesem Konzert sind sie in drei verschiedenen Besetzungsvarianten zu erleben.

In ihrem Duo verbindet die englische Komponistin Rebecca Clarke die beiden tieferen Streichinstrumente Viola und Cello miteinander – sie war selbst Bratschistin und hat in vielen ihrer Werke, die überwiegend zwischen den beiden Weltkriegen entstanden sind, die Bratsche in den Mittelpunkt gestellt.

Schon seit der Renaissancezeit gilt Vierstimmigkeit satztechnisch als Inbegriff von Vollkommenheit. Im Bereich des Streichquartetts hat Joseph Haydn die Maßstäbe gesetzt. In seinen Quartetten op. 20 und 33 entwickelte er Standards, die für die gesamte Wiener Klassik stilbildend werden.

Meisterwerke auch fürs Quintett

Neben dem „vollkommenen“ Streichquartett hatte es das Streichquintett etwas schwerer, aber auch für diese Gattung sind Meisterwerke entstanden, wie das zweite Streichquintett von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sein Geigenfreund Ferdinand David hatte sich ein Stück „in stilo molto concertissimo“ gewünscht. Das hat er bekommen, doch zugleich auch ein Werk, in dem Ernst und Trauer dunkle Schatten werfen.

Mitwirkende bei dem Kammerkonzert sind Margarete Adorf und Djafer Djaferi (Violine), Irmelin Thomsen und Reinhilde Adorf (Viola) sowie Min-Jung Suh-Neubert am Violoncello. Es moderiert Gabi Szarvas.

Wer dabei sein will, muss am Donnerstag, 19. Mai, pünktlich um 9 Uhr die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631 3737288 wählen. Etwas Glück gehört dazu, um unter den ersten fünf Anrufern zu sein, die sich über jeweils zwei Karten freuen können.

Karten können auch per E-Mail an cordula.von_keitz@swr.de und telefonisch unter 0631 3622839551 reserviert oder an der Tageskasse gekauft werden. Während des Konzerts gilt die Maskenpflicht.