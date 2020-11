Ja klar wird er kommen, der nächste Sommer. Doch auch vorher lässt sich das praktische Utensil, das die RHEINPFALZ heute verlost, benutzen. Zwar nicht im öffentlichen Bad oder der Sauna, doch aber zuhause. Wer eines der beiden Handtücher gewinnen will, der ist heute bei der Verlosungsaktion richtig.

„Uffbasse“ heißt es so schön in Pfälzer Mundart nicht nur am Gewässer in der Freien Natur. Auch auf den heimischen Badezimmerfliesen kann man ausrutschen. Die häufigsten Unfälle passieren eh im Haushalt, wie man ja weiß. Aus Unachtsamkeit und Leichtsinn. Denn zu Hause fühlen sich die meisten Menschen sicher – und passen nicht mehr richtig auf. Unfallursache Nummer eins sind Stürze: vom Badewannenrad oder vom Hocker beim Putzen der Fenster. An nächster Stelle stehen Schnittwunden: Beim Gemüse schneiden etwa kann es passieren. Knapp hinter den Schnittverletzungen folgen – nicht minder schmerzhaft – Verbrennungen, etwa beim Abgießen von Kochwasser.

Doch wer solcherlei Klippen umschifft hat, kann sich nach der Dusche oder dem heißen Bad mit dem schönen, blauen Badetuch mit RHEINPFALZ-Motto abtrocknen. Wer es gewinnen will, der sollte heute, 10 Uhr, in der Lauterer Lokalredaktion die bekannte RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737288 wählen. Die ersten beiden Anrufer gewinnen je ein Handtuch, das für sie in der Redaktion bereit liegt. Und nun: viel Glück!