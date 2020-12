Die vier Jungs der illustren „Pfälzer Cantry Band“ (PCB) haben mit ihrem Titel „Lautre oh mei Lautre“ beim Publikumswettbewerb „Lied für Lautern“ gewonnen. Diesen Titel haben sie unter anderem auf ihrer CD „Schöne Weihnachtszeit“ aufgenommen, die die RHEINPFALZ bei ihrer Telefonaktion verlost.

Die Band zählt so ziemlich zum Schrägsten, was die hiesige Musikszene zu bieten hat. Cornelius Molitor, Mario Bissinger, Michael Bissinger und Tino Schreck sind Garanten für witzige Texte und ganz gute Musik. Ihre CD wurde in geringer Auflage produziert, kommt nicht in den Verkauf, wird aber für Benefizzwecke zur Verfügung gestellt. Auf der Scheibe sind neben dem Siegertitel auch eine tanzbare Version desselben und ein Weihnachtsliedchen aufgespielt. Das gilt auch noch für Weihnachten 2021.

Wer die CD haben möchte, ruft heute um 9 Uhr die RHEINPFALZ-Telefonnummer 0631/3737-288 an. Den fünf schnellsten Anrufern wird der Tonträger per Post zugesandt. Viel Glück!