Kürzere Tage, oft weniger Bewegung im Freien und einige eher traurige Gedenktage: Der Herbst ist für viele Menschen keine leichte Zeit. Das kann einem schon aufs Gemüt schlagen. Und obendrauf kommt noch die Corona-Pandemie – noch immer ohne Aussicht auf ein baldiges Ende. Wann wird aus Jahreszeit-bedingter Unlust und Motivationsproblemen eine Depression, die behandelt werden muss? Wie geht man mit Ängsten um, die beispielsweise für nächtliche Unruhe sorgen? Und: Ist ein Glas Rotwein am Abend okay oder schon ein Hinweis auf eine mögliche Alkoholsucht?

Diese und weitere Fragen beantworten Natalia Labun und Gabriel Andrés Lacourt vom Pfalzklinikum. Die Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Kaiserslautern (Albert-Schweitzer-Str. 64) und der Oberarzt in der Psychiatrischen Tagesklinik für Erwachsene, stehen am Mittwoch, 18. November, von 11 bis 12 Uhr an der RHEINPFALZ-Hotline Rede und Antwort. Die Experten für seelische Gesundheit sind in dem Zeitraum unter den Nummern 0631/3737157 und 0631/3737158 zu erreichen, wir berichten am Donnerstag.