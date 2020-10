Die Kaiserslauterer Fußball-Legende Fritz Walter wäre am 31. Oktober 100 Jahre alt geworden. Die ganz großen Feierlichkeiten zu Ehren des begnadeten Fußballers, der den 1. FC Kaiserslautern 1951 und 1953 zur deutschen Meisterschaft und 1954 die deutsche Nationalmannschaft zum Weltmeistertitel in der Schweiz geführt hat, müssen leider coronabedingt ausfallen. Das sollte uns aber nicht daran hindern, uns in gebührender Form an ihn zu erinnern. Welche Erinnerungen haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, an „unseren Fritz“? Haben Sie ihn auf dem Betzenberg spielen sehen? Sind Sie ihm begegnet? Haben Sie etwas zusammen mit ihm erlebt? Was verbinden Sie mit Fritz Walter? Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen und Ihre Geschichten. Wir wollen sie zum Geburtstag von Fritz Walter veröffentlichen. Schicken Sie uns Ihre Beiträge, gerne auch mit Foto, an redkai@rheinpfalz.de oder an die RHEINPFALZ, Pariser Straße 16, 67655 Kaiserslautern.