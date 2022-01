Wer heute an einer Gürtelrose erkrankt, hat sich in der Regel bereits in seiner Kindheit mit dem Virus infiziert. Denn die Viren, die bei Kindern Windpocken verursachen, verbleiben im Körper. Bei Erwachsenen können sie dann eine Gürtelrose auslösen, erklärt Gerhard Held, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Das kann sehr unangenehm sein, insbesondere, wenn die Schmerzen dauerhaft bleiben.

Fast jeder Erwachsene hatte sie: die Windpocken. Windpocken sind hoch ansteckend und werden meist im Kindesalter über Tröpfcheninfektion, also ein Husten oder Niesen, übertragen, auch eine Schmierinfektion ist möglich. Die Folge: ein oft stark juckender Hautausschlag am ganzen Körper. Wie Gerhard Held erklärt, verschwinden die Viren nicht mit dem Ausschlag. Einige lagern sich beispielsweise in den Nervenwurzeln des Rückenmarks an und schlummern dort viele Jahre. Im Erwachsenenalter können die Viren wieder aktiviert werden, sie wandern die Nervenbahnen entlang und bilden auf der Haut, meist im Bereich des Rumpfes, schmerzhafte Bläschen, die Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt.

Risiko: Alter und geschwächte Abwehr

Die Gürtelrose tritt in der Regel mit höherem Lebensalter auf und bei Menschen, die Probleme mit dem Immunsystem haben, etwa wegen einer Krebstherapie, berichtet der Facharzt für Onkologie. Die Diagnose einer Gürtelrose ist in der Regel einfach, zeigen sich doch auf einer Seite des Rumpfes die typischen roten Bläschen, deren Auftreten sich meist schon einige Tage vorher durch Schmerzen an dieser Stelle ankündigt. Seltener kann eine Gürtelrose auch an Armen, Beinen oder der Brust auftreten. Haben die Viren den Trigeminusnerv befallen, kann das Gesicht und das Auge betroffen sein. Das ist sehr unangenehm, Sehstörungen können die Folge sein. Dass der Hautausschlag wie bei Windpocken am gesamten Körper auftritt, ist sehr selten, sagt Held. Das könne bei stark immungeschwächten Patienten vorkommen. Dann könne die Erkrankung auch lebensgefährlich sein.

Meist wird Gürtelrose ambulant behandelt, sagt der Mediziner. Einerseits werde durch Medikamente versucht, die Virusvermehrung zu hemmen und so den Verlauf zu verkürzen, andererseits sollte frühzeitig mit einer ausreichenden Schmerztherapie begonnen werden. Nicht nur, um die teils starken Schmerzen während der akuten Phase zu lindern. „Das Problem ist das, was bleibt“, sagt Held mit Blick auf Neuralgien. Denn bei manchen Erkrankten können die Schmerzen chronisch werden, auch in regelmäßigen Schüben auftreten. „Das ist eine erhebliche Beeinflussung der Lebensqualität“, sagt der Mediziner.

Inzwischen auch Impfung möglich

Inzwischen kann man Windpocken und Gürtelrose aber vorbeugen. Seit 2004 empfiehlt die Ständige Impfkommission für Kinder eine Impfung gegen die Windpocken, die dann auch vor dem Auftreten einer Gürtelrose schützt. Doch auch für Erwachsene, die bereits an Windpocken erkrankt waren, gibt es inzwischen die Möglichkeit einer Impfung. Laut Held wird die in der Regel für Erwachsene ab 60 Jahren empfohlen und schützt davor, an Gürtelrose zu erkranken.

Sprechstunde

Gerhard Held, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, steht am Donnerstag, 27. Januar, von 14 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0631 3737288 für Fragen rund um das Thema Gürtelrose zur Verfügung.