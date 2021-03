Das Jahr 2020 war ein Rekordjahr für Zecken. Und die kleinen Blutsauger breiten sich immer weiter aus. Bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde am Dienstag, 30. März, 11 bis 12 Uhr, beantworten die beiden Fachärzte Ralph Wößner und Robert Fink Fragen zum Thema Zecken. Sie sind Leitende Oberärzte an der Klinik für Neurologie am Westpfalz-Klinikum.

Mit dem Frühling kommt alljährlich die Zeckenzeit. Dabei sind die kleinen Blutsauger nicht nur lästig, sondern sie übertragen auch gefährliche Krankheiten wie Borreliose oder die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Hirnhautentzündung, die zum Tod führen kann. Der Mediziner Wößner befasst sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Zeckenerkrankungen und gilt als Experte, er hat zusammen mit seinem Kollegen Professor Johannes Treib eine Broschüre über Zeckenerkrankungen für das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium erstellt.

Corona-Pandemie wirkt sich aus

Die Corona-Pandemie hat Wößner zufolge die Anzahl der Zecken-Infektionen ansteigen lassen. „Die Menschen gehen mehr in die Natur, wandern, die Outdoor-Aktivitäten haben zugenommen. Das begünstigt den Zeckenbefall. Wir hatten einen Rekordwert bei FSME-Erkrankungen im Jahr 2020. Über 700 Fälle wurden deutschlandweit registriert, so viele wie noch nie.“ Die gute Nachricht dabei sei, dass Rheinland-Pfalz nach wie vor nicht als FSME-Risikogebiet gelte, mit der Ausnahme der Region Birkenfeld. Risikogebiete sind nach Angaben des Robert Koch Instituts vor allem Baden-Württemberg und Bayern, aber auch Südhessen. „Vorsicht also auch bei Ausflügen“, warnt der 50-Jährige. Eine Impfung gegen FSME sei angeraten, wenn es beispielsweise im Urlaub in ein FSME-Gebiet gehe.

Die Pharmaindustrie rede oftmals von Zeckenimpfungen, sagt Wößner. Aber das sei irreführend, weil die Impfung bei Borreliose gar nichts bringe. Borrelioseerkrankungen sind viel häufiger. Mittlerweile sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes zwischen fünf und 35 Prozent aller Zecken mit Borrelien infiziert. Das Problem bei Borreliose: Es gibt gar keine medikamentösen Präventionsmaßnahmen. Wer durch den Wald läuft und den Weg nicht verlässt, setzt sich nur einer geringen Gefahr aus. Die Parasiten krabbeln maximal einen Meter hoch, sitzen auf Grashalmen, im Unterholz oder im Gebüsch, fallen aber nicht von Bäumen. Der beste Schutz sei Kleidung, die Körper sowie Beine und Füße bedecke, so Wößner. Auch sollte nach einem Aufenthalt im Freien, auch jetzt schon im März, wenn die Temperaturen über sieben Grad klettern, der Körper systematisch nach Zecken abgesucht werden. Hat eine zugebissen, muss sie möglichst rasch entfernt werden. „Je früher das passiert, desto deutlicher kann man das Risiko senken, dass Borrelien übertragen werden.“ Wichtig: Anschließend die Hautstelle beobachten. Sieht alles aus wie nach einem Insektenstich, ist das in der Regel unbedenklich. Nimmt die Hautrötung allerdings die Größe eines Zwei-Euro-Stückes an, ist es höchste Zeit zum Arzt zu gehen. Der verschreibt in der Regel ein Antibiotikum. Ein Bluttest bringe in diesem frühen Stadium noch nichts, so der Fachmann.

Viele Zeckenbisse bleiben unentdeckt

Das tückische an Zeckenbissen: Etwa die Hälfte von ihnen bleibt unentdeckt. Ein Problem sind auch die nicht sehr verlässlichen Bluttests. Die können nach Angaben der Mediziner nicht unterscheiden zwischen einer länger zurückliegenden oder gerade aktiven Infektion mit Borrelien. Deshalb ist es oft schwierig, bei Patienten mit Schmerzsyndromen, chronischer Müdigkeit und Kribbelmissempfindungen zu erkennen, ob eine Borreliose dahinter steckt. Im Spätstadium kann eine Borreliose Hirnhautentzündungen und Nervenentzündungen auslösen sowie Gesichtsnervenlähmungen, auch chronische Hautveränderungen wie das Papierhautphänomen oder Gelenkbeschwerden, die manchmal mit Rheuma oder Arthrose verwechselt werden, sind typisch.

Info

Fragen zum Thema Zecken beantworten die Leitenden Oberärzte des Westpfalz-Klinikums am Dienstag, 30. März, von 11 bis 12 Uhr. Ralph Wößner ist unter Telefon 0631/3737-234 zu erreichen, Robert Fink unter 0631/3737-235.