Es gibt sie wieder, die RHEINPFALZ-Sportlerwahl. Nachdem sie im vergangenen Jahr coronabedingt durch die Wahl der Sporthelden des Jahres ersetzt wurde, sucht die RHEINPFALZ Kaiserslautern diesmal wieder die erfolgreichsten Sportler und Teams des Jahres. Sie schlägt Kandidaten vor und lässt die Leser abstimmen, wer den Sieg am meisten verdient hat. Auf drei Sonderseiten, die in der RHEINPFALZ zu finden sind, stellen wir die Kandidaten vor, am 19. Februar gibt es noch mal eine Übersichtsseite. Dann startet auch die Wahl, die bis 13. März läuft. Abgestimmt werden kann ab 19. Februar online auf www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-kaiserslautern. Unter dieser Adresse sind schon jetzt die bisher veröffentlichen Kandidatenvorstellungen zu finden.