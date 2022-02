Im vergangenen Jahr ist sie coronabedingt ausgefallen beziehungsweise wurde durch die Wahl der „RHEINPFALZ-Sporthelden des Jahres“ ersetzt. Jetzt gibt es sie wieder, die Wahl der RHEINPFALZ-Sportlerin, des -Sportlers und der -Mannschaft des Jahres. Am 19. Februar startet die Abstimmung und es gibt wieder was zu gewinnen, nicht nur für die Sportler und Mannschaften.

Eins ist sicher, Miriam Welte, die Rekordsiegerin der RHEINPFALZ-Sportlerwahl, die jahrelang uneinholbar vorne lag in der Kategorie Sportlerinnen, wird diesmal nicht auf der Liste stehen. Sie hat ihre Karriere beendet und verfolgt mit Sicherheit gespannt, wer ihre Nachfolge antritt. Im vergangenen Jahr wurde sie noch nicht entthront. Da gab es eine Ersatzwahl unter ganz anderen Vorzeichen und mit ganz anderen Regeln. 2020 war geprägt von Coronaeinschränkungen, Lockdowns, ein Wettbewerb nach dem anderen war abgesagt worden. Die RHEINPFALZ entschied sich deshalb im vergangenen Jahr dazu, statt der Sportler, die besonders erfolgreich und beliebt waren, die Sporthelden zu suchen, die im Verborgenen wirken und mit viel Engagement dafür sorgen, dass Sport trotz Corona stattfinden kann und die Menschen animiert werden, sich zu bewegen. Den Titel hat sich der SV Katzweiler gesichert, der nicht nur durch seinen Corona-Run für Aufsehen gesorgt und viele Menschen dazu gebracht hat, rauszugehen und einfach zu laufen.

Auswahl der Kandidaten

Ein Jahr später lief zwar noch längst nicht alles nach Plan, aber zwischendrin gab es wieder Zeiträume, in denen sich die Coronalage etwas entspannte, Sport wieder möglich wurde und Wettkämpfe ausgetragen werden konnten. 2021 wurde wieder Fußball gespielt, die Olympischen Spiele wurden ausgetragen und Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften fanden wieder statt. Zahlreiche Sportler aus unserer Region mischten ganz vorne mit. Die Entscheidung, wer zu den Kandidaten zählt, über die abgestimmt werden darf, ist wieder nicht leicht gefallen, auch weil sich Wettbewerbe in ganz unterschiedlichen Sportarten schwer vergleichen lassen. Die Kaiserslauterer Sportredaktion der RHEINPFALZ hat fünf Kandidaten jeder Kategorie ausgewählt, von denen jeweils einer am Ende den Titel RHEINPFALZ-Sportlerin/-Sportler oder -Mannschaft des Jahres 2021 tragen darf. Sie stehen stellvertretend für die unzähligen Sportler, die sich Tag für Tag motivieren, trainieren und Höchstleistungen bringen.

Bis 13. März abstimmen

Und jetzt sind Sie dran: Seit 19. Februar läuft die Abstimmung und es gibt wieder was zu gewinnen, nicht nur für die Sportler und Mannschaften. Drei Wochen lang dürfen Sie abstimmen (Einsendeschluss ist der 13. März), online auf www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-kaiserslautern werden die Kandidaten vorgestellt und Sie können dort jeweils einem Favoriten pro Kategorie Ihre Stimme geben.

Die beliebtesten Sportler und Teams werden am Ende ausgezeichnet und mit Geldpreisen von ZAK und Sparkasse belohnt. In welchem Rahmen die Ehrung stattfinden kann, entscheidet Corona.

Eines ist sicher: Jeder, der abstimmt, landet in einem Lostopf, aus dem der Gewinner eines iPads gezogen wird, das die RHEINPFALZ verlost.

Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Wer wird Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres?