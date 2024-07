Es hat ein bisschen gedauert: Vergangene Woche hat das Tablet, das die RHEINPFALZ unter allen Abstimmungs-Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kaiserslauterer Sportlerwahl verlost hat, aber doch noch seine neue Besitzerin erreicht. Rebecca Schmitt konnte im April bei der Kür der RHEINPFALZ-Sportlerinnen und -Sportler 2023 im Deutschordensaal der Sparkasse Kaiserslautern nicht dabei sein. Sie war aber unter den 4000 Menschen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben. Und sie hatte Glück: Schmitt wurde als Gewinnerin des iPads gezogen. Dass es bei der Abstimmung etwas zu gewinnen gab, „habe ich gar nicht gewusst“, sagte Schmitt lachend, als ihr RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Christian Clemens das Tablet überreichte.

Votiert hat die Mutter zweier Kinder – Anton und Hannes – in erster Linie für den Verein ihres Mannes Julian Schmitt. Der war zuletzt noch Trainer der zweiten Mannschaft des SV Katzweiler. Die Fußballer des SV Katzweiler sicherten sich bei der Abstimmung Platz zwei hinter den Fußballfrauen des SC Siegelbach. Um selbst Sport zu treiben, fehlt ihr aktuell etwas die Zeit, erzählt Schmitt, die in Kaiserslautern am Rittersberg zur Schule gegangen ist, inzwischen selbst Lehrerin an einer Schule in Worms ist. In der Showtanzgruppe in Morlautern hat sie getanzt, auch schon einen Halbmarathon absolviert.