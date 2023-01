Am Mittwoch, 18. Januar, wollen wir den sieben Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl bei der RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion auf den Zahn fühlen.

Rund vier Wochen bevor am 12. Februar ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Oberbürgermeister Klaus Weichel gewählt wird, stellen sich Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne), Rainer Rocholl (Die Basis) sowie die unabhängigen Kandidaten Thomas Kürwitz, Evangelos Karanikas und Katharina Welsh-Schied den Fragen von Christian Clemens, Leiter der Lokalredaktion Kaiserslautern. Was sind deren Vorstellungen für die Stadt? Wie wollen sie Kaiserslautern in den kommenden acht Jahren voranbringen? Auf dem Podium soll es unter anderem um die Themen Sicherheit und Sauberkeit gehen, um ein Verkehrskonzept für die Zukunft sowie um Wohnen und Bauen.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen, die wir den Kandidaten stellen sollen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redkai@rheinpfalz.de. Eine Auswahl Ihrer Einsendungen werden Eingang in die Diskussion finden. Die RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion in der Fruchthalle, zu der alle Bürger eingeladen sind, beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.