Am Mittwoch, 18. Januar, wollen wir den sieben Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl bei der RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion auf den Zahn fühlen.

Die Dansenberger Straße soll 2024/2025 ausgebaut werden. Dazu wird eine Vollsperrung notwendig. Finanziert wird die Maßnahme über wiederkehrende Beiträge. Der Bauausschuss hat geschildert, wie das Ganze ablaufen soll.

Katzenbetreuung im vertrauten Umfeld und auf Gegenseitigkeit – dafür steht der Verein Freundeskreis Katze und Mensch. In Kaiserslautern trifft sich die Gruppe am Samstag, 14. Januar, um 17 Uhr im Unique an der Universität Kaiserslautern (TUK).

Es ist seit Jahren ein Thema in Mackenbach: Und jetzt entsteht das Golfhotel tatsächlich. Seit dem vergangenen Oktober wird gebaut. Was hat es mit dem 14-Millionen-Euro-Projekt auf sich, was ist geplant?

Die Realschule plus am Reichswald in Ramstein könnte man fast schon als eine internationale Schule bezeichnen. Denn tatsächlich: Hier treffen sich Schüler aus vielen verschiedenen Nationen. Durch die Nähe zur Air Base werden hier auch etliche Kinder aus Nato-Staaten unterrichtet, und in der Schule wird viel Englisch gesprochen.

Der Gartenschläfer lebt mitten unter uns. Sehen lässt er sich eher nicht. Er verschläft ohnehin die Hälfte des Jahres. 2023 trägt er den Titel „Wildtier des Jahres“. Damit ist er ein Botschafter, der es selbst alles andere als leicht hat.