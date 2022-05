Diesen Samstag ist wieder einmal Pippo Pollina in der Lauterer Kammgarn zu Gast. Und wieder einmal wird RHEINPFALZ-Mitarbeiter Walter Falk den Auftritt besprechen. Weil er den Liedermacher sehr schätzt, lässt sich Falk auch dieses Konzert nicht entgehen. Obwohl er am Sonntag, an dem er dann schreibt, 80 Jahre alt wird.

Der RHEINPFALZ dient Walter Falk seit über 35 Jahren. Für die Lauterer Redaktion ist er ein in jeder Hinsicht zuverlässiger Mitarbeiter, für die Leser ein ebenso kompetenter wie meinungsfreudiger Rezensent. Seine Texte zeugen nicht nur von profunder Sachkompetenz, sondern auch von einer ansteckenden Begeisterungsfähigkeit, die er in seiner elegant flotten, aber nie flapsigen Sprache zu Papier bringt.

Er schreibt so, wie er im Gespräch wirkt: besonnen und leise, zurückhaltend und höflich, blitzgescheit und von sicherer Urteilskraft. Ob er lobt oder tadelt, ob er Anerkennung oder konstruktive Kritik formuliert – sein Votum ist fundiert, begründet und nachvollziehbar. Dabei gelingt ihm das Kunststück, klare Worte mit bilderreichen Metaphern zu umranken. Wo er besondere Zuneigung empfindet, lässt er dies seine Leserschaft durchaus wissen.

Bis zum Ruhestand als Lehrer tätig

Walter Falk, der im Jugendalter Mundharmonika spielte und Geigenunterricht erhielt, kam als Kaufmannssohn in Bosenbach (Kreis Kusel) zur Welt. Nach einem Studium an der Pädagogischen Hochschule Kaiserslautern ergriff er den Lehrerberuf. Er unterrichtete in Offenbach-Hundheim, Föckelberg, Altenglan und Siegelbach, ehe er 1984 Konrektor der Regionalen Schule Weilerbach wurde.

Als er 2006 in den Ruhestand ging, sagte er zum Abschied: „Jede Arbeit hat ihren Wert und jeder Mensch hat seine Würde.“ Dieser Satz könnte als Leitmelodie auch über seiner journalistischen Arbeit stehen. Selbst wenn er nicht ausschließlich Positives zu vermelden hat, sind seine Rezensionen nie destruktiv oder herablassend.

Mehr als 1000 CDs gesammelt

Falks Fachgebiet ist der Jazz. Indes schätzt er nach eigener Aussage „jede Art Musik von der Klassik bis zur Moderne, nur Schlager nicht so sehr“. Seine CD-Sammlung umfasst über 1000 Tonträger, aber er schreibt zuweilen auch über Theater und Literatur.

Üblicherweise bewegt sich die Beziehung zwischen Künstlern und Kritikern auf rein professioneller Ebene. Dem in Erzenhausen lebenden Walter Falk dagegen hat seine Arbeit die dauerhafte Kameradschaft einiger bekannter Musiker eingetragen, etwa des lothringischen Chansonniers Marcel Adam, des aus Ludwigshafen stammenden Gitarristen Sigi Schwab und der multitalentierten Brüder Vanecek: „Die habe ich ausgerechnet als Kirmesmusikanten kennengelernt. Anfangs dachte ich: Oh Gott, eine Kerwemusik! Aber das sind sie natürlich nicht. Es ist eine echte Freundschaft entstanden.“

Der belesene Schöngeist mit dem weißen Haar ist ein sanfter Nobelmann. Den runden Geburtstag feiert der Vater dreier erwachsener Kinder im engsten Familienkreis – sobald er die Pollina-Rezension fertig hat.