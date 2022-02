Eine deutliche Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt hat der Stadtrat am Montag vergangener Woche beschlossen: zwei Euro pro Stunde statt 1,20 Euro in der Kernzone, ein Euro statt 60 Cent in den Randzonen. Der Handel äußerte klares Unverständnis; eine zu erwartende Resonanz, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD). Auch die Reaktionen der RHEINPFALZ-Leser sind eindeutig.

Sehr geehrte Denker und Lenker des Stadtrates von Kaiserslautern, es ist nicht zu fassen, man könnte meinen, Ihr wolltet die Läden und Restaurants der Innenstadt mit aller Konsequenz kaputtmachen. Der Hilferuf der Einzelhändler, vor Ort zu shoppen, damit die Geschäfte eine Chance haben, diesen Corona-Wahnsinn irgendwie zu überleben, wurde und wird von vielen Menschen gehört und auch gerne unterstützt.

Ich empfinde es als eine Frechheit, solange die Pandemie anhält, überhaupt darüber nachzudenken die Parkgebühren anzuheben. Die Geschäfte in der Innenstadt kämpfen ums Überleben, aber es hat den Anschein, die vom „Rat der Weisen“ interessiert das herzlich wenig.

Ich verbringe eigentlich sehr gerne Zeit in Kaiserslautern um zu shoppen und Essen zu gehen, aber das ist für mich, sollte diese Parkabzocke in Kraft treten, leider vorbei.

Monika Bay, Landstuhl

Wieso wird keine einheitliche Parkgebühr erhoben? Was wird das Ergebnis der Staffelung sein? Die Leute suchen die günstigeren Parkgebiete um die Kernzone nach Billigparkplätzen ab. Als Bewohner der Kanalstraße muss ich jetzt nicht nur die durchrasenden Autos in der offiziell ausgewiesen „Spielstraße“ ertragen. Jetzt kommen noch die Parkplatztouristen dazu. Aber entwickeln und beschließen tun das mal wieder Leute, die nicht in der Innenstadt leben. Ich bin sauer!

Michael Geib, Kaiserslautern

Es ist unglaublich, was die Stadtverwaltung sich mit ihren Bürgern erlaubt. Gleich die doppelte Parkgebühr ist unglaublich. Und dann den Parkplatz an der Burg, der ja Gebühren einbringt, auch noch wegzumachen und durch Grünflächen zu ersetzen, der aber nach der Umwandlung durch Pflegemaßnahmen auch noch Geld kostet, ist doch bei klammer Finanzlage schlicht gesagt rein rechnerisch nicht nachgedacht. Der Parkplatz am Schloss ist wunderbar, wenn man zum Beispiel ins Rathaus muss. Für mich als Gehbehinderter ist das ideal. Ich habe schon meinen langjährigen Zahnarzt deswegen gegen einen in meiner Nähe ausgetauscht. Das hat zur Folge, dass noch mehr Bürger der Stadt den Rücken kehren, was man doch eigentlich vermeiden will.

Benno Rahm, Kaiserslautern

Es gibt das Sprichwort: Wer mit den großen Hunden pinkeln will, muss auch das Bein heben können. Das ist das Problem der städtischen Verwaltung: Sie vergleichen sich mit Großstädten wie Mainz, dabei hinkt allerdings die Attraktivität von Kaiserslautern tüchtig hinterher. Wenn man keine Fantasie aufbringt und sich nichts einfallen lässt, kann man keine Besucher nach Kaiserslautern locken. Und jetzt überlegt man doch zweimal, ob man in die Innenstadt fährt, ob sich das überhaupt lohnt, wenn man schon bei den Parkgebühren abgezockt wird!

Kerstin Maue, Kaiserslautern

Keiner ist von Parkgebührenerhöhungen begeistert. Vielmehr schreckt es viele Bürger ab, in der Innenstadt zu parken, weil viele nicht wissen, wie das Handyparken funktioniert. Ich selbst meide die Innenstadt und wenn ich etwas zu erledigen habe, nutze ich die Parkhäuser.

Es wäre schön, mal in der RHEINPFALZ eine kurze und verständliche Erklärung hierüber zu lesen.

Ulrike v. Waechter,

Kaiserslautern-Morlautern

Eigentlich ist mal eine Erhöhung der Parkgebühren fällig. Es gilt aber zu bedenken, dass Kaiserslautern immer auch ein Einkaufszentrum für die Westpfalz war. Wenn jetzt bald eine Stunde und fünf Minuten Parken vier Euro kosten [bei Münzzahlung für zwei Stunden, Anm. der Red.], werden viele Auswärtige die Stadt meiden. Die werden auch nicht so leicht auf Bus oder Rad umsteigen können. Das ist schön für das Lebensgefühl in der Innenstadt, aber schlecht für Geschäfte und Gastronomie.

Thomas Bundenthal,

Kaiserslautern

Diese Parkgebührenerhöhung ist genau das richtige Mittel, um Menschen in die Innenstadt zu locken. (Ironie Ende.)Es werden noch weniger Menschen von außerhalb kommen und die Innenstadt mit Fußgängerzone und alle Einzelhandelsgeschäfte werden weiter schließen müssen. Da fahr ich doch lieber in die Merkurstraße und kaufe dort meine Sachen, ganz ohne Gebühren.

Radwege, teure Parkgebühren, zu wenig Parkplätze: Was tun die Verantwortlichen noch, um die Menschen fernzuhalten?

Kaiserslautern war mal ein Zentrum, da fuhr man einmal im Monat hin und kaufte alle Dinge ein, die es auf dem Dorf nicht gibt. Und auch abends gab es allerhand Vergnügungen, drei Kinos und eine Menge Gaststätten und Clubs, da war immer was los.

Jetzt sucht man vergeblich einen Parkplatz, der zu teuer oder weit vom Stadtzentrum entfernt ist. Ich jedenfalls schleppe nicht die Einkaufstüten bis zum Messeplatz.

Zum Beispiel könnte das ehemalige C&A zu einem Cityparkplatz umgebaut werden, unten Geschäfte, oben Parkplätze, das würde der Innenstadt völlig neue Perspektiven aufzeigen und die Innenstadt wieder beleben, aber man will ja das Auto aus der Innenstadt verbannen.

Die Mall war ein schlechter Schachzug für den Einzelhandel und diese Preiserhöhung ist noch schlechter für die Stadt. Ich jedenfalls werde Kaiserslautern meiden und meine Geschäfte im Internet oder Idar-Oberstein erledigen.

Fritz Preuß, Medard

Wir sollten die Stadt attraktiver machen, damit man gerne in Kaiserslautern shoppen geht. Da finde ich eine Erhöhung der Parkgebühren zum jetzigen Zeitpunkt unüberlegt und finde auch schade, dass nicht mit dem Einzelhandel darüber gesprochen wurde. Es müssten noch mehr Cafés und Geschäfte in die Fußgängerzone. Mehr Grün und einfache Sitzgelegenheiten. Stattdessen wandern Geschäfte wieder ab, wie zum Beispiel Esprit und Depot. Wieso halten sich solche Geschäfte einfach nicht bei uns?

Das Parken zum Beispiel samstags billiger machen oder man bekommt die Parkgebühr bei einem Einkauf verrechnet. Die Randgebiete kosten ja auch Parkgebühren; wenn ich meine Mutter besuche, muss ich auch zahlen.

Dabei müssen wir in unserem Wohngebiet einen Parkausweis haben, der ja auch Geld kostet. Für Parkausweisbesitzer müsste es freies Parken geben in anderen Zonen oder billiger.

Lieber Stadtrat, tut mehr für unser Kaiserslautern. Es hat Potenzial!

Liebe Grüße von einer Anwohnerin auf dem Kotten. Ich kann Gott sei Dank in die Stadt laufen.

Simone Zapp, Kaiserslautern

Dem Kommentar von Frau Zilm entnehme ich, dass sie offenbar, auch als Anwohnerin, noch zu wenig Parkgebühren zahlt. Ich fahre seit Jahren nur noch in die Stadt, wenn es unbedingt sein muss. Auf der „grünen Wiese“ und in den Gemeinden im Umland bekomme ich alles ohne zusätzliche Parkgebühren. Und die Wege sind kürzer. Zum Leidwesen der Einzelhändler denken sicher noch viele Menschen so.

Jürgen Kerch, Mehlingen