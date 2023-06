Die Schwimmer des TPSV Enkenbach waren bei den Rheinland-Pfalz-Mehrkampfmeisterschaften in Koblenz außerordentlich erfolgreich.

Nachdem im Schwimm-Fünfkampf die Ergebnisse von drei unterschiedlichen Schwimmlagen, dem Streckentauchen sowie den Punkten aus dem Wasserspringen ausgewertet waren, stand fest: In allen gemeldeten Wertungsklassen lagen die TPSV-Schwimmer an der Spitze. Insgesamt sieben Meistertitel sowie zwei Vizemeister waren die stolze Bilanz.

Bei der männlichen Jugend von zwölf bis 13 Jahren setzte sich Elias Mannweiler mit sehr guten schwimmerischen Leistungen souverän an die Spitze und holte Gold. Bei den 16- bis 17-Jährigen war es Gero Friedrich, der mit starken Zeiten den Wettkampf für sich entschied. Ihm folgte sein älterer Bruder Endrik Friedrich mit persönlichen Bestzeiten auf Platz zwei.

In der Gruppe der 18- bis 19-Jährigen konnte Tim Luca Frischbier in den schwimmerischen Disziplinen mit starken Leistungen (100 Meter Kraul in 57,3 Sekunden, 50 Meter Rücken in 31,1 und 50 Meter Brust in 32,5) jeweils weit über 13,0 Punkte erreichen. Überzeugen konnte er auch beim 25-Meter-Streckentauchen in 13,3 Sekunden und beim Kunstspringen mit sehr guten Wertungen. So siegte er am Ende mit 64,947 Punkten und dem höchsten Ergebnis aller Teilnehmer. In der gleichen Altersklasse lag Noah Döring mit allen Einzelleistungen knapp dahinter und sicherte sich die Silbermedaille. In der Wertungsklasse 20 + erkämpfte sich Felix Weber mit starken Einzelleistungen Sieg und Titel.

Bei der Premiere den Titel geholt

Bei den weiblichen Teilnehmerinnen war Lina Döring erstmals im Nachwuchsbereich der Zehn- bis Elfjährigen bei diesem Wettkampf dabei und errang mit guten Punktzahlen den ersten Platz. In der Wertungsklasse 20 + startete Kim-Sophie Ellenberger, die auch als Trainerin die Gruppe optimal vorbereitet hatte. Sie holte den Titel mit insgesamt 53,437 Punkten und mit 13,000 Punkten den höchsten Wert beim Kunstspringen. Auch Anja Ellenberger zeigte beachtenswerte Einzelleistungen und sicherte sich bei den Frauen über 30 Jahre den Sieg.

Sieben der Teilnehmer qualifizierten sich zugleich für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften, die im September in Gelnhausen stattfinden.