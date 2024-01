Vom Haushaltsgegenstand über Bauteile für Fahrzeuge bis hin zu Medizintechnik – bei der Herstellung von Produkten gilt es, selbst die kleinsten Defekte sicher und schnell zu entdecken, am besten automatisiert. Wie dieser Prozess dank Künstlicher Intelligenz (KI) verbessert werden kann, untersuchen Forschende des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM im Projekt „eQuality“. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt das Projekt mit 600.000 Euro, wie das Institut mitteilt. Staatssekretär Denis Alt hat den Förderbescheid am Freitag in Kaiserslautern überreicht.

Automatisierte Inspektionssysteme seien zwar Stand der Technik, aber teuer und brauchten viel Zeit und Know-how in der Entwicklung. Das gelte insbesondere für die Fehlersuche bei nicht-standardisierten Bauteilen, erklärt das ITWM. Eine Datenbank, die anwendungsrelevante Fehler abbildet, soll diesen Prozess beschleunigen. Dabei werden nicht nur echte Bilddaten gesammelt, sondern auch Datensätze die Defekte so beschreiben, dass daraus künstliche und fotorealistische Bilder erzeugt werden können. Dank der Förderung könne die Fehlerbibliothek nun deutlich erweitert werden, erklärt Projektleiterin Petra Gospodnetic.

Das Ziel des Projekts „eQuality“ sei eine Online-Plattform, über die Menschen aus der Praxis in Industrie und Forschung Defekte entsprechend ihrer speziellen Produkte erzeugen und herunterladen können. Im ersten Schritt decke die Bibliothek eine Reihe von Fehlern ab, die für Metalloberflächen charakteristisch sind – wie Beulen, Kratzer, Risse, Kühlmittelrückstände, Metallspäne, Staubpartikel oder Flecken.