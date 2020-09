Rewe hat nach wie vor Interesse an dem Standort im ehemaligen C&A-Gebäude in der Eisenbahnstraße. „Aktuell sind wir in Gespräche mit dem neuen Eigentümer eingestiegen“, sagte eine Sprecherin von Rewe Südwest auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Unternehmensgruppe PRE hat vor wenigen Wochen das Gebäude gekauft und plant, das frühere Bekleidungshaus komplett zu entkernen und neu aufzubauen. Als Ankermieter steht ein Lebensmittelmarkt auf der Wunschliste der Investoren.

Gebäude steht seit fünf Jahren leer

Rewe hatte bereits mit dem Vorbesitzer des Gebäudes geplant. Anfang 2019 hatte Rewe angekündigt, bis zum Jahresende einen Vollsortimenter mit 18.000 Artikeln auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern eröffnen zu wollen. Das C&A-Gebäude steht seit März 2015 leer.