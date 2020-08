Nach wochenlanger Zwangspause aufgrund von Covid-19 und dem damit einhergehenden Verbot des Kontaktsports, können die Rettungsschwimmkurse der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wieder stattfinden.

Gelehrt wird in dem ab 19. August im Monte Mare organisierten Kurs unter anderem die Fremdrettung, Gefahren am und im Wasser, Selbstrettung und die Beherrschung der Schwimmtechniken. Damit die Kurse wieder stattfinden können, hat die DLRG Kaiserslautern ein Hygieneprogramm nach vorgegebenen Regeln ausgearbeitet, berichtet die DLRG-Vorsitzende Annette Zacher.

So müssen die Teilnehmer innerhalb des Monte Mare bis zum Beckenrand und auch wieder beim Verlassen einen Mundschutz tragen. Beispielsweise muss auch Kleidung für das Kleiderschwimmen selbst mitgebracht werden, und das Üben der Rettung von Personen wird mit Übungspuppen durchgeführt. Einige Übungen werden sogar nur theoretisch besprochen. ,,Deswegen können wir aktuell nur einen vorläufigen Schein ausstellen. Disziplinen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung können wir derzeit nicht prüfen. Dazu fehlen uns in unserer Ortsgruppe schlichtweg die Kapazitäten“, so Zacher. Teilnehmer, die den Schein beruflich benötigen, sollten deshalb Rücksprache mit ihren Arbeitgebern halten. Die fehlenden praktischen Einheiten können, wenn es wieder möglich ist, nachgeholt werden. Eine komplette Wiederholung des Kurses innerhalb der zweijährigen Gültigkeit des Scheines sei nicht nötig.

Die Rettungsschwimmkurse sind laut Zacher vor allem für Polizisten, Lehrer und Personen, die mit größeren Gruppen ins Gewässer möchten, sowie allen weiteren Berufsgruppen, die mit Wasser in Berührung kommen, empfehlenswert. Voraussetzung ist das Beherrschen von Brust-, und Rückenschwimmen und ein Mindestalter von 14 Jahren.

Info