Karin Kolb, Vorsitzende des Vereins für Baukultur und Stadtgestaltung, ist zuversichtlich, dass die Huber-Kapelle auf dem Waldfriedhof gerettet werden kann. Seit Jahren kämpft das frühere Stadtratsmitglied darum, das Architektur-Juwel von Hermann Hussong vor dem Verfall zu bewahren. Das Gebäude, ein expressionistischer Sakralbau, ist im Besitz der Stadt. Die aber sieht sich außer Stande, die Renovierungskosten in Höhe von Minimum 150.000 Euro aufzubringen. Das Dach ist marode, die Treppen müssen saniert werden. Nach einem Bericht in der RHEINPFALZ habe sich nun ein Mitglied der Familie Huber bei ihr gemeldet, berichtet Kolb. „Da die Familienmitglieder weit verstreut sind, dauert es eine längere Zeit, um mit allen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Kolb. Angedacht sei aber in diesem Jahr eine Besichtigung der Kapelle, um eventuell eine Interessengemeinschaft zu gründen. „Diesen Erfolg können wir auf unser Konto verbuchen“, freut sich Kolb, die sich schon öfter für den Erhalt historischer Bauwerke eingesetzt hat, zuletzt für die Sanierung der Friedenskapelle.