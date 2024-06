Bis voraussichtlich Freitag, 14. Juni, ist in der Pariser Straße – in Höhe des Waschparks – in beiden Fahrtrichtungen jeweils die rechte Fahrbahn wegen Deckensanierungsarbeiten gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Info für Fußgänger: Der Gehweg kann genutzt werden. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern bittet um Verständnis und um eine angepasste Fahrweise.