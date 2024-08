Sonntag, der 25. August, ist Radrenntag. Da führt die Deutschlandtour durch die Pfalz, und in Queidersbach richtet der örtliche RV traditionell sein Kriterium aus. Warum, das erklärt Organisator Volker Straßer im RHEINPFALZ-Gespräch.

Dass die Deutschlandtour so nah an Queidersbach vorbeiführen würde, damit hatte der örtliche Radfahrerverein nicht gerechnet. So planten die Queidersbacher ihr Radrennen wie immer