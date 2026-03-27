In der Debatte um die Datierung des Klosters St. Remigiusberg bei Haschbach hat die RHEINPFALZ einen kleinen Rundruf unter Historikern gestartet.

Ungeachtet der neu entflammten Debatte um die Anfänge des Klosters Remigiusberg will die katholische Pfarrgemeinde 2027 ihr 900-jähriges Bestehen feiern. Das hat Pfarrer Nils Schubert auf Anfrage bestätigt. Die vom Haschbacher Historiker Ulrich Königstein vertretene These des Gründungsjahrs 1127 wird von zahlreichen Fachleuten gestützt.

Wie mehrfach berichtet, hat Ulrich Königstein – Leiter des Lauterecker Veldenz-Gymnasiums – mit einer umfangreichen Chronik über die Benediktinerpropstei seinen zweiten Doktortitel erworben. Als frühestens Dokument über das Kloster zitiert er eine seit langem bekannte Urkunde vom 8. Oktober 1127, die den Remigiusberger Mönchen verschiedene Rechte und Besitzungen bestätigte. Nach Meinung Königsteins lag die Klostergründung damals nicht lange zurück.

Die ganze Zunft? Nein.

Das Gros der Historiker folgt dieser seit Jahrzehnten etablierten Annahme. Widerspruch kommt vom Heimatforscher und pensionierten Lehrer Helmut Dick, der es für „ziemlich sicher“ hält, „dass bereits unter der Ägide des sechsten Abts (...) die Gründung erfolgt sein muss“. Als Beleg führt er eine Glockeninschrift an, die allerdings nur in der handschriftlichen Notiz eines Pfarrers aus dem 19. Jahrhundert überliefert ist. Dick datiert die Klostergründung damit aufs Jahr 1019 – gegenüber Königstein eine Diskrepanz von 118 Jahren.

Die katholische Gemeinde hält nach Aussage von Pfarrer Nils Schubert an der für Herbst 2027 geplanten 900-Jahr-Feier fest. Damit schließe man sich „der Mehrheit der Historiker“ an. Die Annahme einer früheren Gründung hält er für „eine nette Idee, aber auch nicht mehr“. „Beim Baujahr 1019 wäre die Propsteikirche ja älter als der Speyerer Dom“, sagt Schubert. „900 Jahre sind ja auch ein schönes Alter.“

„Legitimer Widerspruch“

Die Direktorin des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Sabine Klapp, schließt sich dem an. Zwar sei die „Gründungsurkunde“ nur in einer späteren Abschrift erhalten. Aber „ihr Text, der die Umstände der kurz zuvor stattgefundenen Propsteigründung genau beschreibt, wird inhaltlich durch weitere zeitgenössische Dokumente gestützt und scheint authentisch“. Weder schriftliche noch archäologische Quellen deuteten auf einen früheren Bau hin.

Im „Pfälzischen Klosterlexikon“ wird die – bis heute in Teilen erhaltene Kirche – als „Gründungsbau der Propstei“ bezeichnet“, die zwischen 1125 und ’30 entstanden sei. Herausgeber des fünfbändigen Nachschlagewerks ist der Historiker Jürgen Keddigkeit, der den Eintrag zum Remigiusberg selbst geschrieben hat. Zur aktuellen Diskussion sagt er auf RHEINPFALZ-Anfrage knapp: „Es ist legitim, die Möglichkeit eines anderen Entstehungsjahrs in den Raum zu stellen.“

„Von Fachwelt nicht mal wahrgenommen“

Der evangelische Theologe und Historiker Bernhard H. Bonkhoff wird deutlicher. Seiner Meinung nach „missachtet der Hobby-Historiker Dick elementare Regeln“, wonach „eine seriöse wissenschaftliche These auf belastbaren und überprüfbaren Quellen beruhen“ müsse.

Indem sich Helmut Dick auf die Glockeninschrift berufe, die nur in Notizen des Haschbacher Pfarrers von 1867 erwähnt wird, „ignoriert (er) gesicherte historische Fakten sowie alle Grundprinzipien wissenschaftlichen Arbeitens“. Wegen „massiver Fehlerhaftigkeit“ werde „dieser Ansatz in der Fachwelt nicht einmal wahrgenommen“, so Bonkhoff. Er kritisiert Dicks Hinweis auf die in der Inschrift genannten Namen eines Propsts und des Gießers, die beide erst für die Zeit um 1500 belegt seien – also fast 500 Jahre nach der angenommenen Klostergründung.

„Gründung der Propstei eingeleitet“

Auch der frühere Leiter des Speyerer Bistumsarchivs, Hans Ammerich, sagt: „Ich kann mich der Argumentation von Herrn Königstein nur anschließen.“ Zwar lasse sich ein exaktes Gründungsjahr bislang nicht ermitteln, aber „bereits eine Urkunde des Mainzer Erzbischofs von 1124“ mache „deutlich, dass damals (...) die Gründung einer Propstei im Remigiusland eingeleitet“ worden war.

Folglich nehme die „bisherige Forschungsliteratur für die Gründung des Klosters einen Zeitraum von 1124 bis ’27 an“. Hans Ammerich kommt zum Schluss: „Die urkundliche Ersterwähnung des Klosters St. Remigiusberg datiert auf den 8. Oktober 1127, als der Mainzer Erzbischof die Gründung der Benediktinerpropstei bestätigte.“