Am Donnerstagabend steht das Relegationsspiel zur Ersten Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Heidenheim an. Der Rasen wird wieder brennen, wenn der Erstligist von der Weser versucht, den Abstieg zu vermeiden, während der Underdog vom FCH das Fußball-Oberhaus erklimmen will. In den unteren Spielklassen ist das alles anders. Nach dem coronabedingten Saisonabbruch gibt es keine Relegation. Und sie fehlt.

Zwischen Rettung und Abgrund liegt in den Profiligen die Relegation. Erwartungen und Last sind riesengroß bei den Teams. Erinnert sei an die Duelle zwischen dem früheren Bundesliga-Dino Hamburger