So schnell ist sonst keine auf der Welt: Am Institut für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern (IVW) ist die weltweit schnellste additive Fertigungsanlage in Betrieb gegangen. Was sie macht? Sie verlegt Kunststofffäden in rasender Geschwindigkeit.

Mit einem lauten Fauchen bringt ein Roboterarm Schicht um Schicht einer schwarzen Substanz auf eine Fläche, bewegt sich dabei gezielt hin und her: Es handelt sich um die weltschnellste Tape-Lege-Anlage.