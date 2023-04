Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der ehemalige katholische Priester Antonio Vivaldi im Werkvergleich mit seinem Zeitgenossen, dem evangelischen Thomaskantor Johann Sebastian Bach. Ist das noch zu überbieten an Publikumswirkung? Ja, wenn die reizvolle Begegnung in der von beiden Konfessionen genutzten Otterberger Abteikirche stattfindet: mittelalterliche Rahmenbedingungen also und Barockmusik für eine junge Kantorei.

Trotz der Mitwirkung hauptsächlich professioneller Kräfte verdient es die Junge Kantorei St. Maria, an erster Stelle gewürdigt zu werden: 25 Vokalist(inn)en haben in den Sommerferien sehr