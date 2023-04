Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Silvester ist Feierabend. Dann schließen Knut und Stefanie Bassler auch offiziell ihr Geschäft am Hölzengraben am Rand der Kaiserslauterer City. Damit geht nach rund fünf Jahrzehnten eine Ära zu Ende, die den Reitsport im Südwesten Deutschlands prägte. Ein Verlust, auch wenn es künftig an der gleichen Adresse mit neuen Inhabern weitergeht.

Fußball oder Reiten? Diese Frage stellte sich dem jungen Knut fast an jedem Wochenende. Schließlich war sein Vater ein prominenter Fußballer, der es beim FCK bis