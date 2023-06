Reitertage richtet der Reit- und Fahrverein Rodenbach am Samstag und Sonntag, 10./11. Juni, auf dem Berghof bei Rodenbach aus. Angeboten werden 13 Prüfungen von Dressuren bis Springen. Die Turnierleitung obliegt Sabrina Guckenbiehl und Sebastian Gloede.

Los geht es an diesem Samstag um 11 Uhr mit einem Pony-Führzügel-Wettbewerb, bei dem sich der Nachwuchs präsentieren kann. Es folgen weitere Prüfungen für den reiterlichen Nachwuchs bis hin zu einem Dressurwettbewerb um 15.45 Uhr und einem Dressur-Wettbewerb in Anlehnung an die Klasse A um 17.15 Uhr.

Bereits um 10 Uhr geht es am Sonntag weiter. Der Tag beginnt mit einem Springreiter-Wettbewerb mit zwei Sprüngen. Auch am zweiten Tag hat wieder der Nachwuchs die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Beim Springreiter-Wettbewerb ab 11 Uhr und beim Stilspringwettbewerb ab 12 Uhr.

Über einhundert Reitpaare gemeldet

Eine Stunde später werden dann die Anforderungen schon höher beim Standard-Spring-Wettbewerb und um 14 Uhr startet der Standard-Spring-Wettbewerb in Anlehnung an die Klasse A.

Etwas mehr als einhundert Reitpaare sind für die zweitägige Veranstaltung auf dem Berghof bei Rodenbach gemeldet. Das größte Interesse hat der Dressur-Wettbewerb am Samstag mit 23 Nennungen sowie am gleichen Tag der Dressurreiter-Wettbewerb mit 19 Nennungen.