Der RFV Alsenborn richtet am Samstag, 10. August, auf seinem Gelände einen Reitertag aus. Auf dem Programm stehen fünf Prüfungen, die dem Nachwuchs gewidmet sind. Nach diesem Auftakt folgt am Sonntag ein Turnier mit vier Dressurprüfungen.

Los geht der Reitertag um 10 Uhr mit einem Reiterwettbewerb der Kategorie „Schritt-Trab-Galopp“, bei dem sich 13 Nachwuchsreiterinnen und -reiter den Herausforderungen stellen werden. Im Führzügelwettbewerb ab 11 Uhr werden sieben Reitpaare an den Start gehen. Gut bestückt ist der Dressur-Wettbewerb mit 17 Nennungen, in dem das harmonische Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier die Grundlage für den Erfolg bilden wird. Der Stilspring-Wettbewerb ab 14 Uhr ist der Einstieg in den Springsport. Die Hindernisse sind immerhin bis zu einer Höhe von 65 Zentimetern gebaut. 16 Reitpaare haben sich dazu angemeldet und streben nach einer guten Platzierung.

Im Stilspring-Wettbewerb mit vorgegebener Sollzeit sind die Anforderungen schon etwas höher, und da ist viel Können gefragt. Die Hindernisse haben Höhen bis zu 85 Zentimeter. Diese Prüfung, für die sich 13 Bewerber gemeldet haben, beginnt um 15 Uhr.

Mit seinem Reitertag wendet sich der Reit- und Fahrverein Alsenborn an den Nachwuchs und meint damit nicht unbedingt nur die Jugend. Der Veranstalter will eine Plattform bieten, damit Neulinge im Reitsport Wettkampferfahrung sammeln und ihr Können einer breiten Öffentlichkeit zeigen können. Eine harmonische Heranführung an den Wettbewerb ist nach Meinung der Veranstalter besonders wichtig. Der Reitertag soll aber auch das Interesse am Mitwirken bei Turnieren wecken.

Dressurprüfungen am Sonntag

Nach dem Reitertag am Samstag veranstaltet der Reit- und Fahrverein Alsenborn noch ein Reitturnier am Sonntag, 11. August. Angeboten sind ab 9 Uhr vier Dressurprüfungen bis zur Klasse M. Los geht es mit einer Amateur-Dressurprüfung der Klasse A um 9 Uhr, zu der dem Veranstalter 29 Nennungen vorliegen. Die Dressurreiterprüfung der Klasse L mit Trense startet um 10.30 Uhr. Voraussichtlich werden in dieser Konkurrenz 23 Reitpaare an den Start gehen. Bei der Dressurprüfung der Klasse L mit Kandare, die um 13.30 Uhr beginnt, werden 18 Reiterinnen und Reiter in das Viereck an den Neuwiesen gehen und dabei um Sieg und Platzierung reiten.

Aus den eigenen Reihen ist Lena Ulrich mit der 14-jährigen Zweibrücker Stute Caletta am Start, die zum Kreis der Favoriten gezählt werden darf. Der Höhepunkt des Turniers ist die Dressurreiterprüfung der Klasse M mit Kandare, die um 15 Uhr gestartet wird. Zum Kreis der Favoriten gehören hier Sandra Schilling aus Siegelbach vom Reit- und Fahrverein Lautertal Katzweiler, Heike Blaul vom Reitsportverein Pfalzmühle Haßloch und Lisa Jung aus Krickenbach von der Reitsportgemeinschaft Kaiserslautern.