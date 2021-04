Die Corona-Pandemie trifft die Reise- und Tourismusbranche hart. Die Brüder Engelbert und Christian Schary kämpfen mit allem Elan um den Fortbestand ihres Lebenswerks – des einzigen mittelständischen Reisebus-Unternehmens im Stadtgebiet von Kaiserslautern.

Bis zum März letzten Jahres waren sie die glänzenden Visitenkarten des Unternehmens. Ein halbes Dutzend Fernreise-Busse, hochmodern und ausgestattet mit allem erdenklichen Komfort. Jeder von ihnen mindestens eine viertel Million Euro wert, einige mit dem stolzen Aufdruck: „50 Jahre Schary Reisen – 1968-2018“. Doch inzwischen stehen die „Riesen der Landstraße“ schon seit mehr als einem Jahr auf dem Betriebshof an der Salingstraße im Kaiserslauterer Osten – abgemeldet und ohne Nummernschilder. Eine Folge der Corona-Pandemie.

Busflotte steht auf dem Betriebshof

Jeden Tag, wenn sie in aller Frühe in ihren Betrieb kommen, werfen Engelbert und Christian Schary einen Blick auf die Fahrzeuge. Und verbinden damit eine Kalkulation, die ihnen schon mehr als einmal den Nachtschlaf geraubt hat. „Jeder Monat, den ein solcher Bus nicht fahren kann, kostet uns rund 3000 Euro“, hat Engelbert, mit 63 Jahren der Ältere der beiden Inhaber des Unternehmens, ausgerechnet. „Denn die Abmeldung spart zwar Steuer und Versicherung, aber die anderen Kosten laufen weiter – die Finanzierung, die Wert-Abschreibungen durch das Alter. Und natürlich muss auch ein stehendes Fahrzeug gewartet werden, damit es nicht vergammelt. Alle drei Monate ist eine Inspektion fällig, einmal im Jahr die Hauptuntersuchung.“

Verkaufen ist keine Option

Andere Unternehmer hätten vermutlich längst versucht, die glänzenden Verlustbringer zu verkaufen. Doch die Schary-Brüder rechnen anders. „Auf der einen Seite würden wir zur Zeit niemals einen angemessenen Preis dafür bekommen, denn die Höfe der Händler stehen angesichts der Krise voll“, berichtet Engelbert. Auf der anderen Seite hoffen beide, dass auch diese Krise doch irgendwann vorbei sein wird: „Und dann brauchen wir das Chartergeschäft zum langfristigen Überleben“, fügt der 53-jährige Christian hinzu.

Denn allein vom Linienverkehr könnte das traditionsreiche Unternehmen seine 50 Busfahrer und die insgesamt 53 Fahrzeuge, die aktuell auf der Liste stehen, wohl nicht über die Runden bringen. Denn die Linienbündel für den öffentlichen Nahverkehr und den regionalen Schülertransport, an dem auch die Scharys beteiligt sind, werden in regelmäßigen Abständen ausgeschrieben. Das soll für Wettbewerb sorgen und die Kosten für die öffentliche Hand möglichst überschaubar halten. „Zur Zeit fahren wir mit 13 Bussen für die DB Regio und mit 26 Fahrzeugen im Auftrag der US-Streitkräfte“, erläutert Engelbert Schary. Damit werden vor allem die Schüler von ihren Wohnorten zu den amerikanischen Schulen in Sembach und Kaiserslautern gebracht.

Zwischen den Schulfahrten herrscht Stillstand

Diese Aufträge sorgen zwar für verlässliche Einkünfte, reichen aber nicht für die volle Auslastung der Kapazitäten. „Im Schülerverkehr sind unsere Busse zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am frühen Nachmittag unterwegs, dazwischen ist Stillstand“, berichtet Christian Schary. Solche „gespaltenen Dienste“ sind auch bei den Fahrern mäßig beliebt, denn die freie Zwischenzeit wird selten bezahlt.

Auch in den Schulferien stehen diese Fahrzeuge still, von den schulfreien Zeiten wegen Corona ganz zu schweigen: „Auch die Amerikaner haben ihre Schulen dichtgemacht, ganz wie die Deutschen.“ Und so manchen kleineren Auftrag, vom Wandertag bis zum Sportfest, haben die Schulen in Corona-Zeiten gleich gestrichen. „Wer kann, bleibt zuhause. Das gilt auch für die Unternehmen, Behörden und Hochschulen – alle diese Kunden sind zur Zeit weg“, bedauern die Scharys.

Öffentliche Hilfen zu spät und zu gering

Gar nicht gut zu sprechen sind die beiden Lauterer Unternehmer auf die versprochenen öffentlichen Hilfen: „Viel zu spät und viel zu gering im Vergleich zu unseren tatsächlichen Verlusten“, kritisieren beide. „Schon nach wenigen Wochen im Lockdown waren die Rücklagen aufgebraucht, die wir uns über Jahre hinweg aufgebaut hatten“, berichten sie nicht ohne Bitterkeit. „In der Zwischenzeit mussten wir einen Kredit in sechsstelliger Höhe aufnehmen. Sonst würde es diesen Betrieb schon nicht mehr geben.“ Natürlich sei die Corona-Krise auch für ihre Arbeitnehmer mit erheblichen Verlusten verbunden, vor allem bei monatelanger Kurzarbeit. „Für uns als Unternehmer geht es aber gleich um die ganze Existenz“, fügen sie hinzu, „denn wir haften mit unserer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts auch mit dem Privatvermögen.“

Doch bei solchen Gedanken wollen sich die Schary-Brüder nicht allzu lange aufhalten. Viel lieber berichten sie von den Erlebnissen, die sie mit ihren Kunden auf großer oder kleinerer Fahrt hatten. Zum Beispiel mit den Fans des FCK: „Das begann im Jahr 1991, als wir mit zehn Bussen zum Endspiel nach Berlin gefahren sind“, erinnert sich Engelbert. Seitdem ist er „praktisch zu jedem Auswärtsspiel selbst mit dem Bus gefahren, egal in welcher Liga. Und ich möchte kein einziges Mal davon vermissen.“ Das gelte auch für die zahllosen Paris-Fahrten, für die es regelrechte Dauerkunden gebe: „Da haben sich im Lauf der Jahrzehnte echte Freundschaften gebildet, die bis heute anhalten.“

In diesen Momenten wird deutlich, was ihr Unternehmen für die Schary-Brüder bedeutet. „Schon als Dreijähriger durfte ich auf dem Schoß meines Vaters sitzen und ein bisschen lenken“, erinnert sich Engelbert. „Und es war für uns beide ganz klar, dass wir nach der Schule Kraftfahrzeug-Mechaniker lernen und eines Tages den Betrieb übernehmen.“ Eine Entscheidung, die übrigens auch ihre Ehefrauen seit Jahrzehnten mit tragen: „Unseren Ehen scheint es ganz gut zu bekommen, dass wir so oft weg sind“, berichten beide lächelnd, „dann ist die Freude umso größer, wenn man heimkommt.“ Auch deshalb haben Engelbert und Christian Schary eigentlich nur einen Wunsch: „Dass es endlich wieder so wird, wie es vor der Corona-Krise war.“